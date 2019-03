Cristiano Ronaldo si fa male nel match del Portogallo La Juve è in ansia

Cristiano Ronaldo infortunio : il portoghese rientra con l’Ajax : Ansia e preoccupazione tra i tifosi della Juventus. Cristiano Ronaldo infortunato nella gara della Nazionale portoghese. Uno scatto dei suoi

Cristiano Ronaldo ad Abola : «Torno tra una settimana o due» : L’edizione on line del giornale portoghese Abola riporta le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo dopo l’infortunio alla coscia destra patito contro la Serbia in una gara valevole per le qualificazioni a Euro 2020. «Non sono preoccupato – ha detto -, conosco bene il mio corpo. So che dovrei tornare tra una settimana o due». Quindi sicuramente ci sarà per la sfida di Champions all’Ajax di Tadic che stasera ha segnato su ...

Cristiano Ronaldo si infortuna col Portogallo - contrattura alla coscia destra (VIDEO) : Portogallo-Serbia Infortunio di Cristiano Ronaldo in Nazionale. Durante la partita Portogallo-Serbia – valida per le qualificazioni agli Europei del 2020, Il fuoriclasse della Juventus scatta sulla sinistra, è solo, poi però si sente tirare la coscia destra, saltella sulla sinistra e si ferma. Chiede il cambio. Potrebbe essere una contrattura. Un infortunio non particolarmente grave. Ovviamente qualcosa in più si saprà nelle prossime ore. ...

