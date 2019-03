Casting per vari programmi Tv | tra cui ' Cambia la tua vita' | prodotti da Nonpanic

Casting per Mirabilandia e per uno short film da girarsi nei pressi di Varese : Casting attualmente in corso per la ricerca di varie mascotte per la stagione 2019 del noto parco dei divertimenti Mirabilandia (Savio -Ravenna). Oltre alla retribuzione, previsti per i selezionati anche vitto e alloggio. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la realizzazione di un interessante cortometraggio dal titolo Siamo solo piatti spaiati e tratto dall'omonimo romanzo scritto da Alessandro Curti. Le riprese verranno poi effettuate ...

Casting per un film con Nino Frassica e Leo Gullotta e per un corto di Alessandro Zizzo : Casting attualmente aperti per la ricerca di figuranti per la realizzazione del film dal titolo Il delitto Mattarella, per la regia di Aurelio Grimaldi. Il film, le cui riprese sono iniziate verso la fine dello scorso mese di febbraio, è prodotto da Arancia Cinema e da Cine 1 Italia. Nel cast, tra gli altri, figurano Nino Frassica e Leo Gullotta. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di figuranti per realizzare un cortometraggio diretto da ...

Casting per una serie tv e 'Le Perle delle Muse' : Selezioni tuttora aperte da parte di Publispei srl per una serie tv da girare a Torino e a Milano, e per numerosi eventi collegati all'agenzia Le Perle delle Muse. Una serie televisiva Per la realizzazione di una interessante serie tv, le cui riprese verranno poi effettuate nei prossimi mesi a Torino e Milano, Publispei srl cerca una ragazza e un ragazzo, entrambi di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Il ragazzo deve essere di costituzione ...

Casting in corso per 'Pitch & Short' per progetti cinematografici e per modelle curvy : Non mancano in questo periodo le opportunità professionali nel mondo dello spettacolo. In particolare sono attualmente in corso le selezioni per Pitch & Short, dell'Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti (AGICI), per supportare e quindi realizzare interessanti progetti cinematografici. Sono inoltre aperte delle selezioni per Miss curvy Cherry 2019 Calabria, un concorso che propone una peculiare sinergia tra moda e ...

Casting di Mvm Group per cinema e Tv e di GiZa Eventi per importanti manifestazioni : Sono in corso le selezioni di Mvm Group per alcuni interessanti progetti televisivi e cinematografici, e di GiZa Eventi per importanti manifestazioni che si terranno nei prossimi mesi. Agenzia Mvm Group La nota agenzia Mvm Group seleziona volti nuovi per vari progetti cinematografici e televisivi. Sempre Mvm Group, per un importante progetto cinematografico seleziona ragazze di età compresa tra i 13 e i 16 anni per ruoli da protagonista. Infine, ...

Casting per un programma di Canale 5 e per una nuova fiction internazionale : Sono attualmente in corso i Casting per un nuovo programma di Mediaset, prodotto da Dry Media Productions e condotto da Gerry Scotti, che andrà a breve in onda su Canale 5. Sono inoltre aperte le selezioni per la realizzazione di una fiction prodotta da una importante società coreana. Conto alla Rovescia Per la realizzazione di un nuovo programma televisivo che andrà in onda su Canale 5, dal titolo Conto alla Rovescia e condotto da Gerry Scotti, ...

Casting di Wobinda per Grande Fratello e Zecchino d'Oro e di DS Model per eventi e Tv : Casting attualmente in corso, a cura di Wobinda Produzioni, per il Grande Fratello e lo Zecchino d'Oro. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni, a cura di DS Model Management per la realizzazione di una serie televisiva (riprese a Milano e Torino) e numerosi eventi nel Nord Italia (Parma, Cuneo, Portogruaro). Wobinda Produzioni Già da qualche tempo teniamo aggiornati i lettori sui Casting per la nuova edizione del Grande Fratello, organizzati ...

Panchina Fiorentina - la società fa chiarezza : “Nessun Casting per il nuovo allenatore” : La Panchina della Fiorentina, ad oggi, non ha la certezza di vedere ancora seduto Stefano Pioli nella prossima stagione. Le sue dichiarazioni di qualche settimana fa lasciavano presagire qualcosa, ma in questo momento c’è totale incertezza. Si fanno alcuni nomi (D’Aversa, Di Francesco tra gli altri), ma al momento nulla di concreto. Come confermato dalla stessa società viola, che tramite una nota sul proprio sito ufficiale ha ...

Casting per Cineworld Roma per due film e per il corto 'Through' : Sono attualmente tuttora in corso le selezioni, da parte di Cineworld Roma, finalizzate alla realizzazione di due nuove importanti produzioni cinematografiche da girarsi entrambe a Roma. Sono inoltre aperti i Casting per realizzare un interessante cortometraggio dal titolo Through, diretto da Daniel Vargiu, le cui riprese verranno poi effettuate, tra poco tempo, tra Torino e Chivasso. Cineworld Roma Per la realizzazione di un importante nuovo ...

La primavera si conferma un periodo fertile per la preparazione di nuovi programmi e così le principali case di produzione sono in movimento per la registrazione di format inediti e per la ricerca di nuovi protagonisti.

Casting per un cortometraggio da girarsi in Veneto e per Klab4 Film : Selezioni attualmente in corso per uno short Film diretto da Tony Morgan e Roberta Arnone, con riprese in Veneto, e per una nuova produzione, da girarsi in Campania, di cui si occupa Klab4 Film. Uno short Film Per la realizzazione dello short Film dal titolo Bacio, Revolux Studios & Revolux Studio Records cercano attualmente attori e attrici. Il cortometraggio è scritto e diretto da Tony Morgan e Roberta Arnone e beneficia del patrocinio del ...

Casting per 'C'è Posta per Te' - in onda su Canale 5 - e per il film 'Favolacce' : Sono già in corso le selezioni per la prossima edizione del programma C'è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi. Sono inoltre attualmente ancora aperti i Casting per partecipare al film dal titolo Favolacce, di Pepito Produzioni. C'è Posta per Te Per il noto programma televisivo C'è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, sono già in corso le selezioni per la prossima edizione. In particolare, si cercano persone interessate ...

Casting per L’Amica Geniale 2 a Ischia per adulti e bambini - si girerà anche sull’isola Storia del Nuovo Cognome : Si girerà anche sulla perla del Golfo di Napoli Storia del Nuovo Cognome: il 28 marzo si terrà una giornata di Casting per L'Amica Geniale 2 a Ischia, isola che ospiterà parte delle riprese della seconda stagione della saga di Rai Fiction e HBO, adattamento della tetralogia di Elena Ferrante. Sono già in corso a Napoli le riprese dei nuovi episodi, sempre per la regia di Saverio Costanzo che in questa seconda stagione sarà affiancato da Alice ...