Prima Categoria Lucana | girone A | continua la lotta a distanza tra Rapone e Banzi

(Di lunedì 25 marzo 2019) Nel giorno in cui la Basilicata era chiamata al voto per il rinnovo del Consiglio Regionale, si è giocata anche la 25^ giornata del campionato delA di2018-2019,A). Le vittorie delle prime cinque della classe hanno mantenuto inalterata la classifica.A: il punto alla venticinquesima giornata Il Pietragalla, vincendo 2-1 a Barile, con due reti del solito Rocco D'amico (sono 30 in campionato per l'attaccante pietragallese) ha mantenuto salda la sua quinta posizione in classifica e invariata ladi tre punti che la separa dal Rapolla sconfitto adal Moving on the Green per quattro reti a due. Lo Sporting Lavello non ha invece dovuto faticare più di tanto contro il modesto Sporting Abriola (ultimo in classifica): 5-2 il risultato finale con poker di Vurchio (sono 20 le reti realizzate in ...

