Portogallo | Cristiano Ronaldo esce al 31' per un infortunio

Juve in ansia : infortunio per Cristiano Ronaldo col Portogallo : Juventus in ansia per Cristiano Ronaldo uscito per un infortunio muscolare al 30’ del primo tempo durante la gara Portogallo-Serbia valevole per la qualificazione a Euro 2020. CR7 ha chiesto il cambio dopo uno scatto per un problema alla coscia. ...

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo fermato dall'Ucraina : ... @UEFAEURO, March 22, 2019 I campioni del mondo passano quasi subito con Griezmann e Varane intorno alla mezz'ora e chiudono il primo tempo in vantaggio di 3 reti grazie al gol di Giroud, che nei ...

Portogallo - Cancello esalta Cristiano Ronaldo : “fa la storia di ogni club in cui gioca - rende tutto più facile” : Il portoghese ha parlato del suo compagno di squadra in conferenza stampa, usando parole al miele nei suoi confronti Ha la fortuna di giocarci insieme sia nel club che in Nazionale, per questo motivo Joao Cancelo conosce benissimo le qualità di Cristiano Ronaldo. Marco BERTORELLO / AFP Il terzino portoghese ha parlato del proprio compagno di squadra direttamente dal ritiro del Portogallo, incensando le sue qualità non solo come giocatore, ...

Calcio - Cristiano Ronaldo torna in Nazionale! CR7 riabbraccia il Portogallo per le qualificazioni agli Europei : Cristiano Ronaldo torna in Nazionale! Il fuoriclasse tornerà a vestire la maglia del Portogallo in occasione delle prossime due partite di qualificazione agli Europei 2020 che i lusitani giocheranno contro Ucraina (22 marzo) e Serbia (25 marzo). CR7, reduce dalla fantastica tripletta siglata contro l’Atletico Madrid in Champions League grazie alla quale la Juventus si è qualificata ai quarti di finale, era assente dalla rosa dei Campioni ...