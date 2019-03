“È uno schifo vedere le donne arbitri” | polemiche per le frasi sessiste di un

Calcio - telecronista senza vergogna : “uno schifo che le donne facciano gli arbitri - è una barzelletta” : Pensare che in Italia ci sia un problema culturale e di genere quando si parla di Calcio non è certo una novità. Non basta la splendida iniziativa di ieri all’Allianz Stadium di Torino (40.000 persone) nel match di Calcio femminile tra Juventus e Fiorentina a cambiare d’incanto dei retaggi radicati in decenni. E’ il caso del telecronista di CanaleCinqueTv Sergio Vessicchio che, poco prima del Calcio d’inizio del match ...

Ancora sessismo nel mondo del calcio - telecronista attacca guardalinee donna : “è uno schifo - impresentabile” : Durante la gara tra Agropoli e Sant’Agnello si è consumata l’ennesima pagina di sessismo legato al mondo del calcio Il mondo del calcio si è distinto positivamente per quanto concerne l’integrazione delle donne dato l’evento dell’Allianz Stadium che ha dato lustro al calcio femminile. Si è però consumata un’altra vergognosa pagina di sessismo quasi in contemporanea con la gara tra Juventus e Fiorentina. ...

Telecronista sulla guardalinee : 'È uno schifo vedere le donne arbitro' : uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove le società spendono centinaia di migliaia di euro, è una barzelletta della Federazione una cosa del genere". Queste le ...

Calcio - la telecronaca è choc : 'uno schifo vedere una donna arbitro' Video : Nel giorno in cui Juve e Fiorentina nella serie A femminile hanno riempito lo Stadium di Torino con 40mila spettatori, è da non credere quanto successo sabato 23 marzo prima dell'inizio della gara tra ...

Telecronista tv contro l'arbitro donna : "E' uno schifo vedere le donne che arbitrano... è una cosa inguardabile" (VIDEO) : "Io prego la regia di seguire l'assistente donna... E' una cosa inguardabile. E' uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove le società spendono centinaia di migliaia di euro ed è una barzelletta della Federazione questa... Eccola, Annalisa Moccia di Nola, una cosa impresentabile per un campo di calcio..." Così parlò Sergio Vessicchio, Telecronista di CanaleCinqueTv, che ieri, sabato 23 marzo, ha seguito e ...

"Valve - è uno schifo essere te" : Il cofondatore di Vlambeer (Ridiculous Fishing, Luftrausers e Nuclear Throne) è una personalità estremamente rispettata in ambito indie e a quanto pare serba un "leggero" rancore nei confronti di Valve e di Steam. Quale miglior occasione per attaccare Gabe Newell e soci di un periodo in cui Epic Games Store sta ottenendo sempre più esclusive?Rami Ismail critica profondamente Valve come riportato da PCGamesN: "per la questione Metro Exodus ...

Giulia Sarti - Di Maio : 'uno schifo sulle foto - probiviri avanti' : "Quello che sta succedendo sul caso Sarti è uno schifo. E' veramente assurdo che trasmissioni di reti nazionali commentino foto personali della deputata, di cui non ce ne frega niente. Sono episodi ...

Giulia Sarti - polizia : «Nessun video hard nuovo in rete». Di Maio : uno schifo. Salvini : vicenda disgustosa : Anche Luigi Di Maio ha commentato il caso di Giulia Sarti dopo le immagini hard che sono state diffuse in rete. «Quello che sta succedendo sul caso Sarti è uno schifo - ha...

Di Maio : "Foto Sarti? uno schifo" : Roma, 14 mar., AdnKronos, - Quello che sta succedendo sul caso Sarti "è uno schifo". Lo dice, a margine di una visita a Policoro, Matera,, il vicepremier Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle. "...

Niccolò Bettarini - il figlio di Simona Ventura si sfoga : “La giustizia italiana non esiste - è uno schifo” : Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, si è sfogato su Instagram commentando la notizia della scarcerazione di uno dei suoi aggressori: “La giustizia italiana non esiste, è uno schifo”, dice nelle sue Storie. Il gip di Milano Guido Salvini, con un’ordinanza, ha deciso infatti di scarcerare Davide Caddeo, condannato a 9 anni di carcere per averlo accoltellato il 1 luglio scorso fuori da una discoteca ...

Niccolò Bettarini furioso : «La giustizia italiana non esiste - è uno schifo» - e attacca anche l'avvocato : «La giustizia italiana non esiste, è uno schifo». Niccolò Bettarini è furioso e si è sfogato su Instagram pubblicando una serie di stories dove dice la sua....

U&D trono over - 'fai schifo' : prima la lite poi parte anche uno schiaffo. Cosa è successo : Puntata controversa l'ultima del trono over di Uomini & Donne . Un colpo di scena lo mette in atto Roberta di Padua , che se la prende a morte con Riccardo Guarnieri . Tra i due scoppia una lite, nel ...

Niccolò Bettarini furioso dopo la scarcerazione del suo aggressore : 'E' uno schifo' : Niccolò Bettarini si sfoga duramente sui social dopo aver appreso che il Giudice del Tribunale di Milano ha chiesto la scarcerazione per la persona che qualche mese fa lo ha accoltellato all'uscita di una discoteca, mettendo la sua vita a rischio. Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, in queste ore, ha postato una serie di stories al vetriolo dove si è scagliato contro la giustizia italiana ma anche contro il suo stesso avvocato, ...

Niccolò Bettarini dopo la scarcerazione del suo aggressore : "La giustizia in Italia è uno schifo - sono incaz*ato" : Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano Guido Salvini ha stabilito la scarcerazione di Davide Caddeo, il 30enne condannato a 9 anni di carcere per aver accoltellato nel luglio scorso Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. L’uomo sconterà comunque la sua pena agli arresti domiciliari, con l’obbligo di frequentare un centro di cura per tossicodipendenti e una comunità dove lavorerà. Niccolò ...