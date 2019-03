Analisi Tecnica | indice FTSE MIB del 22 03 2019

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 22/03/2019 : Chiusura del 22 marzo Seduta difficile quella del 22 marzo per il derivato sui principali titoli europei , che ha disegnato una scia ribassista con finale a 3.221. Le implicazioni tecniche di medio ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 22/03/2019 : Chiusura del 22 marzo Seduta sostanzialmente invariata per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,07%. La tendenza di breve ...

Analisi Tecnica : Bund Future del 22/03/2019 : Chiusura del 22 marzo Controllato progresso per il contratto a termine sul principale titolo governativo tedesco , che chiude in salita dello 0,54%. Tecnicamente, il Future sul Bund è in una fase di ...