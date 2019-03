Google Stadia contro PS4 | Xbox One e Nintendo Switch? Non necessariamente

Microsoft xCloud è la risposta a Google Stadia che porterà i giochi Xbox sui dispositivi Android : Microsoft ha svelato qualche anticipazione su xCloud, la sua prossima piattaforma di gioco cloud che sarà probabilmente la principale rivale di Google Stadia L'articolo Microsoft xCloud è la risposta a Google Stadia che porterà i giochi Xbox sui dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.

Come funziona la console Google Stadia? Ecco la connessione da avere per usarla al meglio : Ormai lo avrete capito un po' tutti, la console Google Stadia in realtà non è una console nel senso più tradizionale del termine. Con Stadia, Google vuole rivoluzionare il modo di creare e fruire i videogiochi, permettendo di accedere ai propri titoli preferiti da qualsiasi dispositivo dotato di schermo e connessione alla rete, utilizzando l'infrastruttura alla base di Project Stream e il browser Chrome. Il tutto in nome dell'inclusività, con ...

Google presenta Stadia come nuova piattaforma per il gaming : La vera novità di questa ultima 33esima edizione della Game Developers Conference 2019 (GDC) tenuta al Moscone Center di San Francisco è stata la presentazione di Stadia, cioè il servizio di gaming in streaming di Google che ricorda a grandi linee il PlayStation Now della PS4. Si tratta di una piattaforma software e non di una console che attraverso Chrome permetterà a tutti in una manciata di secondi di accedere, grazie al link Play ...

Google Stadia : non saranno ammessi giochi per adulti : Il vice presidente di Google ha affermato che la società non consentirà contenuti per soli adulti sulla sua nuova piattaforma di streaming, Stadia. In un'intervista con PCGamesN durante la GDC 2019, Phil Harrison ha affermato che il servizio utilizzerà una pratica "standard del settore" per decidere quali titoli arriveranno e quali no attraverso il servizio.Harrison afferma che Google utilizzerà "quello che descriverei genericamente come ...

"Google Stadia fa parte di un allontanamento dalle console inevitabile e di sola andata" : Google Stadia è un servizio che si è presentato in pompa magna e che ha inevitabilmente spinto utenti e addetti ai lavori a chiedersi se questo sia l'inizio della fine delle console. Lo streaming sarà la prossima grande rivoluzione che cambierà completamente l'industria videoludica?L'ex chairman di Sony, Andrew House, ormai un anno fa aveva parlato dello streaming come della possibile prossima grande svolta del videogioco e di questo ne è ...

Alle 18 : 30 in diretta con EuroLive : i pro e i contro di Google Stadia e il gaming via streaming per le aziende e i giocatori : Le dirette di Eurogamer.it vi accompagnano verso il weekend con EuroLive e in particolare con un approfondimento molto interessante su un argomento del momento: Google Stadia e in generale il gaming via streaming.La live in questione cercherà di sondare i pro e i contro di questo tipo di servizi analizzando sia la prospettiva delle grandi aziende che quella dei consumatori, dei gamer che si troveranno di fronte a questi servizi tutti da ...

La console Google Stadia non è mai esistita : le origini di un progetto pensato per lo streaming : Tranquilli, cari appassionati geek, la console Google Stadia è stata effettivamente annunciata tra le luci e i colori della GDC 2019 di San Francisco. Semplicemente, la visione sul futuro del gaming del colosso di Mountain View è assai diversa da quella che si aspettava una certa frangia di utenza. In particolare quella più conservatrice. Stadia, infatti, non è una console tradizionale: come vi ho spiegato in questo articolo, si presenta come ...

Non c'è mai stata nessuna console fisica nel progetto di Google Stadia : Prima della presentazione di Stadia (nuova piattaforma per il gioco in streaming), la rete è stata inondata di rumor e speculazioni varie sul nuovo progetto del colosso informatico Google. Ma come Phil Harrison ha svelato ai microfoni di IGN, non c'è mai stata nessuna console fisica nel progetto.Ecco quanto affermato da Harrison durante la GDC 2019:"Non c'è mai stata una console fisica e mai ci sarà. Stadia si basa sul fatto che non siamo una ...

Google Stadia : non sarà possibile utilizzare i contenuti scaricati in modalità offline : Google sta facendo il suo primo passo significativo nel gaming con Stadia, la sua ambiziosa nuova piattaforma cloud. Come xCloud di Microsoft, Stadia offrirà ai giocatori la possibilità di riprodurre video in streaming su una varietà di dispositivi, insieme a una serie di altre innovazioni. E mentre ci sono ancora molte domande intorno alla piattaforma, una cosa che ora sappiamo è che non offrirà download offline.GameSpot ha avuto l'opportunità ...

Google Stadia fa già "paura" : calano le azioni di Sony e Nintendo : Il fatto che un colosso come Google abbia deciso di affacciarsi al mondo dei videogiochi con un progetto estremamente ambizioso e interessante come Stadia non è di certo passato inosservato. Stadia è sicuramente l'argomento del momento e il mercato se n'è accorto. Sony e Nintendo se ne sono accorte, eccome.Come segnalato da Yahoo Finance, dopo l'annuncio di Stadia le azioni di Nintendo sono calate del 4,6% mentre quelle di Sony del 4,5% facendo ...

Google Stadia : la potenza del rendering multi-GPU basato sul cloud nel video di una tech demo : Google Stadia punta a trasportare i giocatori all'interno di un mondo completamente nuovo anche grazie alla possibilità di sfruttare delle feature e delle soluzioni molto interessanti. Tra queste trova spazio anche il rendering multi-GPU basato sul cloud, una feature che è la protagonista di un video che sostanzialmente mostra una tech demo estremamente interessante. Ecco la descrizione della demo cortesia di UL Benchmarks:Stadia è una nuova ...

Come ha reagito Phil Spencer alla presentazione di Google Stadia? : Nella giornata di ieri Google ha svelato al mondo Stadia, la sua piattaforma pensata per il gaming in streaming che punta a rivoluzionare l'intero settore. Il boss di Xbox Phil Spencer ha riconosciuto la grandezza del progetto ma ha precisato che anche Xbox andrà alla grande nel prossimo E3.Ecco le dichiarazioni di Spencer, riportate da Windows Central:"Abbiamo appena visto l'annuncio di Stadia da parte di Google qui alla GDC. Questo annuncio è ...

Abbiamo provato Google Stadia : analisi dello streaming e impressioni sul controller - articolo : Già altrove Abbiamo parlato di Google Stadia e del fatto che non si tratti di una console, ma di ciò che Google chiama un sistema "cloud nativo" che sfrutta la stretta integrazione delle componenti di gioco nei data center per fornire, almeno in teoria, un sistema che offra un'esperienza di gioco davvero diversa, garantendo al contempo un salto generazionale nella potenza di elaborazione delle console odierne. Detto questo, ci aspettiamo di ...

Google Stadia a tutto Battle Royale - pronto supporto per mille utenti contemporanei? : È stata senza dubbio una GDC 2019 memorabile quella che ha preso vita in quel di San Francisco, con Google che ha indossato gli improbabili panni di protagonista del settore videoludico e ha sorpreso tutti con la sua Google Stadia. La nuova console del colosso statunitense si appresta a mettere sotto scacco l'eccellente concorrenza di Sony, Microsoft e Nintendo, proponendo un modo di fare gaming che si discosta in maniera netta e decisa dagli ...