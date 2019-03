Bambino cade sugli sci ad Alagna | in ospedale

Incidente a Bologna : Bambino cade da carro di Carnevale : è grave - Sky TG24 - : Il piccolo è stato portato all'ospedale Maggiore. Secondo le prime ricostruzioni, era sul carro insieme alla mamma quando è scivolato. È successo intorno alle 15 in via Indipendenza, durante la ...

Bambino cade da un carro di Carnevale a Bologna - è grave in ospedale : Bologna, 5 mar., askanews, - Era in braccio alla madre su uno dei tanti carri allegorici che sfilano nel centro di Bologna in occasione del martedì grasso, quando improvvisamente si è sporto ed è ...

Accademia della Crusca : esci il cane e siedi il Bambino. Cosa cambia : Accademia della Crusca: esci il cane e siedi il bambino. Cosa cambia Sta facendo notizia lo sdoganamento o la presa d’atto come diremo meglio più avanti da parte dell’Accademia della Crusca di espressioni quali “esci il cane” e “siedi il bambino”. Sostanzialmente secondo quanto confermato – dopo l’intervento di Vittorio Coletti – dal presidente onorario dell’Accademia Francesco Sabatini intervistato dal ...

“Esci il cane - poi entra i panni e siedi il Bambino che si mangia” : questa frase è corretta - parola di Accademia della Crusca : “Esci il cane, poi entra i panni e siedi il bambino che si mangia“. Se qualcuno ci avesse rivolto una frase del genere fino a qualche giorno gli avremmo dato dell’ignorante, ovviamente senza offesa, perché a volte ignorare la grammatica non è una colpa. Ebbene, ormai non possiamo più. L’Accademia della Crusca, infatti, ha sdoganato queste espressioni tipiche di forme dialettali del Sud Italia, come corrette. Ovviamente, ...

"Siedi il Bambino" o "esci il cane" - per l'Accademia della Crusca si possono usare : "In nome della rapidità di linguaggio" : Frasi che "evocano situazioni, per così dire, tutte di ambito domestico, spesso caratterizzato da rapidità di linguaggio per affrontare determinate circostanze" e che quindi ammettono la deroga grammaticale. Ma sui social c'è chi si ribella: "Espressioni che mettono i brividi"