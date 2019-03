Vinci al gioco? Puoi dire addio al reddito di cittadinanza

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) In Italia è orma partito il countdown per il tanto attesodie per la pensione di. E’ infatti iniziato il periodo di rodaggio, durante il quale è necessario inviare tutta la documentazione necessaria al fine di richiedere tale. Ma i dubbi sono molti, in primis a chi spetterà realmente?Una cosa è certa: la fortuna non rientra neldie neanche nella pensione diLa novità è stata introdotta durante l’esame alla Camera dove è stato asserito che ”la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizioni di somme” sopra gli importi previsti ”a seguito di donazione successione ote”.Quindi ben venga vincere, ma somme moderate: lata consentita per mantenere ilè infatti di 6.000 euro e può essere innalzata con incrementi di 2.000 euro per ogni componente della famiglia, ...

Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: Se vinci al gioco perdi il Reddito di Cittadinanza: cosa può andare storto? - Miti_Vigliero : Se vinci al gioco perdi il Reddito di Cittadinanza: cosa può andare storto? - vvoxonline : #redditodicittadinza, lo perdi se vinci al gioco più di 6 mila euro >> -