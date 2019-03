Viareggio | Genoa in semifinale

Viareggio Cup - le gare di Inter e Genoa in diretta su Rai Sport : Dove vedere quarti di finale Viareggio in tv e streaming – La Viareggio Cup è giunta ai quarti di finale. Dopo gli ottavi disputati martedì 19 marzo, sono rimaste otto squadre a contendersi il prestigioso trofeo dedicato alle formazioni Under 19 di club di tutto il mondo. Gli ottavi hanno portato con sé alcune esclusioni […] L'articolo Viareggio Cup, le gare di Inter e Genoa in diretta su Rai Sport è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...