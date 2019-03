Una causa giusta

Emilia Clarke : “Ho rischiato di perdere la vita a causa di due aneurismi. Avevo la sensazione che Una fascia elastica mi stesse schiacciando il cervello” : “Non ho mai raccontato questa storia pubblicamente. Proprio quando tutti i miei sogni di infanzia sembravano diventare realtà ho quasi perso la ragione e poi la mia vita“, Emilia Clarke per la prima volta al New Yorker rivela di aver avuto due aneurismi e due operazioni al cervello. La Daenerys di Game of Thrones ha raccontato che il primo attacco risale al 2011 quando, dopo la conclusione della prima stagione, era addirittura ...

Un tribUnale americano ha stabilito che l’erbicida Roundup è tra i fattori che hanno causato un tumore in Una persona : Il 19 marzo un tribunale di San Francisco, negli Stati Uniti, ha stabilito che l’erbicida Roundup, uno dei più usati al mondo, è tra i fattori che hanno causato un linfoma non Hodgkin (un tipo di tumore) a un uomo californiano, Edwin Hardeman.

Avvocato di Una causa persa : In una "lettera all'Europa", inviata a "vari giornali europei" e pubblicata da Repubblica, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte fra le tante idee generiche e vaghe sul futuro, come ad esempio "...

Anticipazioni Una Vita : Jaime e Diego ingannati a causa di Ursula e Samuel : La serie televisiva “Una Vita” di origini spagnole continua ad andare in onda dal lunedì al venerdì sulle reti Mediaset. Le Anticipazioni degli episodi che il pubblico italiano vedrà tra qualche mese, rivelano che Ursula Dicenta e Samuel Alday uniranno le loro forze per non consentire a Blanca di essere felice al fianco di Diego. Purtroppo l’ex educatrice e il figliastro pur di riuscire nel loro intento, metteranno in atto un altro dei loro ...

Beautiful - spoiler Usa : Caroline perde la vita a causa di Una trombosi : Continui colpi di scena attendono i fan della soap Beautiful che, stando alle anticipazioni delle puntate trasmesse in America, vedranno la prematura scomparsa di Caroline Spencer, la nipote di Bill. Da quanto si apprende infatti, il personaggio interpretato da Lindsay Godfrey morirà a causa di una trombosi: infatti la tragica notizia verrà comunicata proprio da Thomas alle famiglie Forrester e Spencer, dopo essere tornato a Los Angeles con il ...

Mozambico : 31 morti a causa del ciclone Idai - colpita anche Una scuola : Due studenti di college sono tra le 31 persone morte a causa del passaggio del ciclone Idai nell’est dello Zimbabwe. Lo riporta il sito internet della Bbc. Dormivano nel loro dormitorio quando alcune rocce si sono staccate da una montagna e hanno buttato giù una parete. Altre tre persone risultano disperse dopo che un bus è stato travolto mentre il conducente cercava di attraversare un fiume straripato. La tempesta tropicale ha interrotto ...

George Clooney : amore a Edimburgo - ma per Una giusta causa - con la moglie Amal : Lui è il sexy symbol di Hollywood, presto in tv come una nuova produzione a stelle e strisce, lei è avvocatessa che si batte per i diritti umanitari. George Clooney e consorte sono la coppia del ...

La Johnson & Johnson perde Una nuova causa sul borotalco “killer” : dovrà pagare 29 milioni di dollari a Una malata di cancro : Ennesima sconfitta legale per Johnson & Johnson (J&J). Il gruppo dovrà pagare 29 milioni di dollari a una donna malata di cancro. Lo ha ordinato un giudice californiano nell’ambito di una causa legale in cui la donna sostiene che il tumore di cui soffre (il mesotelioma) sia stato provocato dall’amianto presente nel borotalco dell’azienda americana....

Maltempo Napoli : domani riapre la Villa ComUnale chiusa per i danni causati dal vento forte : domani, sabato 16 marzo saranno resi fruibili e riaperti alla cittadinanza tutta il parco San Gaetano Errico a Secondigliano e la Villa Comunale. Il parco era stato chiuso per i danni dovuti al Maltempo del 29 ottobre 2019 e la Villa Comunale chiusa a seguito dei danni della tempesta di vento del 23 febbraio. Per il primo si sono resi necessari purtroppo alcuni abbattimenti di alberi pericolanti con opere di messa in sicurezza. Sulla Villa ...

Una wedding planner fa causa a Beyoncé per i diritti del nome Blue Ivy : guerra aperta tra la Beyoncé e la wedding planner Veronica Morales sulla proprietà del nome 'Blue Ivy'. L'azienda di organizzazione di matrimoni della Morales, la 'Blue Ivy', è stata fondata circa tre ...

Disponibile Una nuova patch per Windows 10 che risolve i problemi causati dalla patch KB4482887 : Il primo marzo Microsoft ha pubblicato l'aggiornamento KB4482887 per Windows 10, che però ha portato con sé alcuni effetti collaterali abbastanza fastidiosi per i giocatori PC. Una volta installata la patch, molti utenti hanno infatti riscontrato evidenti cali di prestazione con titoli come Minecraft, Playerunknown's Battlegrounds e Destiny 2.Come riporta Rock Paper Shotgun, Microsoft ha subito consigliato ai suoi utenti di disinstallare ...

Spoiler Una Vita : il ritorno di Huertas - Blanca disperata a causa di Diego : La soap opera di origini spagnole “Una Vita” continua ad essere ricca di colpi di scena inaspettati. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche mese, si riaffaccerà nelle vicende ambientate ad Acacias 38 un personaggio femminile che in passato ha causato la rottura tra i coniugi Alvarez Hermoso. Si tratta di Huertas Lopez, che dimostrerà di non essere la stessa di prima, perché si rivelerà essere la rappresentante dei ...

Trame Una Vita : gli abitanti si ammalano a causa dei nuovi proprietari de La Deliciosa : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela spagnola “Una Vita” nata dalla penna dell'autrice Aurora Guerra. Nelle prossime puntate italiane, come abbiamo già avuto modo di anticiparvi negli articoli precedenti, purtroppo Victor Ferrero e Maria Luisa Palacios dopo essersi sposati se ne andranno da Acacias 38. Il nipote di Susana Seler prima di raggiungere i suoi genitori in Francia, affiderà la gestione della sua pasticceria a due nuovi ...

Clima - l’inquinamento causa un quarto di morti e malattie in tutto il mondo : è Una catastrofe senza precedenti : Un quarto delle morti premature e delle malattie in tutto il mondo e’ legato all’inquinamento e ai danni all’ambiente causati dall’uomo. E’ quanto scrive l’Onu in un rapporto, presentato oggi a Nairobi, in Kenya, sullo stato del pianeta. “Le emissioni inquinanti nell’atmosfera, di sostanze chimiche che contaminano l’acqua potabile e la distruzione accelerata degli ecosistemi fondamentali per ...