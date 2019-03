Siccità | laghi Lombardi a secco | “Stivare le riserve”

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il livello del fiume Ticino a Turbigo, in provincia di Milano, è sceso di oltre il 10% in sole 48 ore, mentre il fiume Adda a Lodi è arrivato a -172 centimetri sotto lo zero idrometrico, con i grandiche hanno percentuali di riempimento che vanno dal 7,6% del lago di Como ad appena il 28,5% del Maggiore.È quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua.“Una situazione – precisa la Coldiretti interprovinciale – che dipende da un inverno anomalo e siccitoso, che ha ridotto sensibilmente le riserve idriche nei bacini”.In una situazione in cui quasi “nove litri di pioggia su 10 che cadono in Italia sono perduti”, i cambiamenti climatici a detta di Coldiretti impongono un deciso cambio di mentalità nelle gestione dell’acqua.“Crescita delle ...

