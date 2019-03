Senza Diawara - Napoli contato a centrocampo. È il momento di Ounas - Younes e Verdi : Inutili mal di pancia Non sono stati i pochi coloro i quali ieri sera hanno mal digerito l’inutile sconfitta del Napoli a Salisburgo. Tanto rumore per nulla, ovviamente. Una partita, come ha spiegato Ancelotti, che di fatto è terminata dopo 14 minuti col gol di Milik. Il Salisburgo avrebbe dovuto segnarne cinque per qualificarsi e il terzo lo ha realizzato al 90esimo. Fondamentalmente, e come al solito, si è parlato del nulla. Non sono il ...