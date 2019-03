M5s blinda Raggi in Campidolgio | no a sfiducia

ilfogliettone

(Di venerdì 22 marzo 2019) "Non abbiamo motivo per togliere la fiducia politica a Virginia, l'impegno che ci sta mettendo per risolvere i problemi della città l'ho visto da vicino. De Vito è gravissimo e per questo è stato subito espulso, su Frongia non credo ci siano notizie gravi sui suoi confronti e quindi ci prendiamo un po' più di tempo per valutare" così il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro (M5S), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7."Luigi Di Maio su De Vito - ha ricordato ancora il braccio destro del vicepremier M5s- ha preso una posizione politica, ma l'espulsione può deciderla solo il collegio dei probiviri e noi rispettiamo il regolamento". E "noi lottiamo per un paese più onesto e siamo ancora credibili perché non abdichiamo alle regole". "Sulla selezione della classe dirigente segnalo che il nostro metodo delle votazioni online ha ...

infooggi : Senato 'blinda' Salvini grazie a FI-FdI, M5s regge #senato #blinda #salvini #grazie #m5s #regge #fi #fdl #infooggi… - PasqualeChiuso : @petergomezblog Tutto troppo in fretta... l'onestà ritrovata ma il #M5S blinda #Salvini. Siamo sicuri che #DeVito s… -