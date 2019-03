Cura dell' ambiente | l' esempio di tre cittadini | Puliamo dai rifiuti un' ora la

Salute : parte a Bologna “Diabeteasy #2 – Lo stato della ricerca per la Cura del diabete tipo 1” : Bologna, 22 marzo 2019 – Dopo il successo della prima edizione dell’evento diabeteasy, tenutosi a novembre 2017 a Bologna, Il Mio diabete, pubblicazione online esistente da 11 anni, assieme all’Associazione Giovani Diabetici AGD Onlus Bologna, organizzano un secondo evento d’impatto nazionale. L’evento si terrà a Bologna il 23 marzo 2019 presso l’Auditorium della Fondazione MAST, un’ istituzione culturale e filantropica basata sulla ...

Shiseido J-Beauty School - la prima scuola in Italia per prenderti Cura della pelle : Si chiama Shiseido J-Beauty Masterclass, la prima scuola mai organizzata in Italia per insegnare alle donne a prendersi cura della propria pelle. Le lezioni sono ispirati ai rituali della J-Beauty, lo skincare che arriva dal Giappone e che è il segreto della pelle stupenda delle donne nipponiche. Si tratta di rituali e segreti millenari, basati su un approccio olistico alla bellezza e sull’uso di ingredienti naturali, accompagnati da una ...

Milano - il sospetto della proCura sul conducente senegalese : "Non escluso il terrorismo" : Il procuratore di Milano Francesco Greco e il pm Luca Poniz hanno contestato i reati di strage e sequestro di persona al 47enne Ousseynou Sy, l'autista di origine senegalese che ha dato fuoco allo scuolabus che stava guidando sulla Paullese, a San Donato Milanese. A bordo c'erano 51 allievi della sc

Cura della bocca - vademecum per la salute di tutto il corpo : La giornata organizzata dalla FDI World Dental Federation e prevede tantissime campagne di sensibilizzazione ed eventi in tutto il mondo, non solo dedicati a diffondere le raccomandazioni per una ...

Cuore : svolta storica per la Cura della stenosi aortica : Milano, 19 mar., askanews, - Un passaggio epocale per la cardiologia interventistica e per milioni di persone in tutto il mondo che, in caso di stenosi aortica, grazie alla TAVI, Transcatheter Aortic ...

Cuore : svolta storica per la Cura della stenosi aortica - “una notizia che cambierà la storia della disciplina” : Un passaggio epocale per la cardiologia interventistica e per milioni di persone in tutto il mondo che, in caso di stenosi aortica, grazie alla TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), non dovranno più sottoporsi a un intervento a Cuore aperto. L’annuncio al Congresso dell’American College of Cardiology in corso a New Orleans, dove sono stati presentati i risultati di due importanti studi clinici. “Si tratta di una notizia che cambierà la ...

Investire al tempo della Cura Bce «Per i rendimenti tempi lunghi e rischi Scegliete con Cura i corporate bond» : Che contromisure hanno preso e prendono gli investitori per difendersi dalla frenata dell'economia? «La frenata è stata rapida e consistente, a partire da metà dell'anno scorso, per l'incertezza ...

Imane Fadil - corpo radioattivo per il test della ProCura : interdetta la camera mortuaria : Il suo corpo sarebbe radioattivo come se avesse lavorato per 30 anni in una fonderia: parola d'investigatore. Si infittisce il mistero sulla morte di Imane Fadil, la modella marocchina di 34 annni, deceduta prematuramente lo scorso 1 marzo in circostanze tutt'altro che chiare. Lei che aspirava a diventare una giornalista sportiva, dopo essere diventata testimone chiave in tutti i processi Ruby contro Silvio Berlusconi, che ha negato di averla ...

Inter - Wanda Nara : "Ero siCura della vittoria. Siamo vicini alla pace" : 'Tutti parlavano della crisi nerazzurra, ma io ero sicura che l'Inter avrebbe reagito e avrebbe vinto'. Sulla vittoria del derby Wanda Nara non aveva dubbi. I dubbi, piuttosto, sono quelli che ...

