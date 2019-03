L’Isola di Pietro 3 | Michele Rosiello fuori dal cast Chiara Baschetti | «Dolore e rabbia

davidemaggio

(Di giovedì 21 marzo 2019)- L'isola diLe nuove avventure de L’Isola difaranno a meno di uno dei suoi storici protagonisti., l’interprete del Commissario Alessandro Ferras, ha infatti annunciato che non sarà presente nella terza stagione della fiction, in programma nella prossima stagione televisiva., la sua partner sul set, non ha preso bene la notizia.ha utilizzato il suo profilo personale Instagram per congedarsi dal “suo” Alessandro ed ha lasciato ai follower un lungo messaggio, in cui ha lasciato intendere che non è stato lui a decidere di andarsene:“Ciao Alessandro… ci siamo divertiti, abbiamo riso abbiamo pianto… purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Grazie a tutti Voi che vi siete emozionati con Noi… siamo entrati nelle vostre case e ci avete accolto con ...

