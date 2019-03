Il primo account Twitter per nigeriani | è quello della Roma

calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Importante iniziativa dell’As, il club giallorosso ha lanciato unufficiale in lingua Pidgin sued è dedicato ai tifosiNigeria dei paesi limitrofi in Africa. Si trattaprima volta nei campionati europei, l’è gestito direttamente da Lagos ed è stato creato dopo la richiesta dei tifosi in Nigeria di creare unper entrare ogni giorno nella conversazione quotidiana del “Naija”. Negli ultimi anni la popolaritàtra iè cresciuta moltissimo dopo l’epico commento del conduttore radiofonico locale Mark Otabor, dedicato alla vittoriacontro il Barcellona. Dopo è iniziata la collaborazione con la Federazione calcistica nigeriana.“Dopo la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale, abbiamo deciso di sostenere Super Eagles nella competizione e in ...

