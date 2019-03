I film di Downton Abbey potrebbero essere due | Julian Fellowes pensa già al sequel

Cosa aspettarsi dal film di Downton Abbey : “Romanticismo - divertimento - sorprese e intrighi” : Tanti ingredienti per il film di Downton Abbey, parola di Joanne Froggatt: l'attrice che interpreta Anna Bates nella pluripremiata serie inglese ha parlato di un bel mix di elementi per descrivere il progetto in uscita a settembre per il grande schermo, ideale conclusione del dramma in costume terminato con la sesta stagione. "Romanticismo, divertimento, sorprese, tristezza e intrighi, tutto ciò che le persone vogliono, ma a un livello ...