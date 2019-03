Bus in fiamme | Ousseynou Sy ripreso mentre riempie la tanica di benzina in una stazione

Giorgia Meloni - autoBus in fiamme : 'Via la cittadinanza al senegalese - diamola a Ramy' : 'Togliere immediatamente l a cittadinanza allo squilibrato senegalese e darla a Ramy , il dodicenne eroe che ha contribuito a sventare la strage a Milano. Perché la cittadinanza va meritata. Siete d'...

Giorgia Meloni - autoBus in fiamme : "Via la cittadinanza al senegalese - diamola a Ramy" : "Togliere immediatamente la cittadinanza allo squilibrato senegalese e darla a Ramy, il dodicenne eroe che ha contribuito a sventare la strage a Milano. Perché la cittadinanza va meritata. Siete d'accordo?". Giorgia Meloni con un post su Twitter rilancia l'idea di Matteo Salvini ma aggiunge anche di

Le telefonate dei ragazzi al 112 dal Bus in fiamme a Milano. Audio : Le telefonate dei ragazzi al 112 dal bus in fiamme a Milano. Audio Pubblicata la registrazione della telefonata che uno degli studenti ha fatto alle forze dell’ordine mentre l’autista dirottava e incendiava lo scuolabus: "Il guidatore ha un coltello in mano, veloce, c'è per terra della benzina, non resistiamo ...

Bus in fiamme - il racconto di Ramy che per primo ha dato l’allarme : “Cercavo di salvarli”. Padre : “Dategli la cittadinanza” : “Pensavo solo agli altri, salvavo almeno gli altri. Anche se mi avesse scoperto, io sono una persona. Cercavo di salvarne 53“. Così Ramy, 14 anni a luglio, nato in Italia da genitori egiziani, racconta l’ora più lunga della sua giovane vita, da Crema alla Paullese, in provincia di Milano, dove il bus su cui viaggiava, dirottato e dato alle fiamme da Ouesseynou Sy, è stato bloccato dai carabinieri che hanno evitato una strage. ...

Ouesseynou Sy - il senegalese del Bus in fiamme svela il delirante piano : "Basta africani in Europa" : Dal carcere, Ouesseynou Sy illustra il suo maldestro piano. Il terrorista che ha dato fuoco al bus dei bambini a San Donato, durante l'interrogatorio a San Vittore cerca di spiegare anche perché avrebbe voluto raggiungere un aeroporto milanese di Linate: "Volevo andare a Linate per prendere un aereo

Ramy e Samir - i ragazzi che hanno salvato i compagni dal Bus in fiamme : Ramy e Samir, i ragazzi che hanno salvato i compagni dal bus in fiamme Samir ha finto di non avere il telefono e lo ha nascosto. Ramy è riuscito a chiamare il 112. Suo padre, di origine egiziana, chiede ora la cittadinanza italiana per il figlio. Salvini: "Valuteremo". Gelmini: “A loro l’Ambrogino ...

Bus in fiamme - parla l’autista : l’ho fatto per non far venire in Italia gli africani : Nel 2007 si mise in mutua per coprire la sospensione della patente. Potrebbe essere ascoltato dal gip già domani o nel fine settimana

AutoBus in fiamme - Matteo Salvini durissimo : "Via la cittadinanza al senegalese. Vado fino in fondo" : "L'infame non doveva essere alla guida di quell'Autobus, e su questo sto andando fino in fondo". Matteo Salvini, entra nel merito della strage sfiorata a San Donato Milanese dove l'autista di un Autobus con 51 ragazzini a bordo ha minacciato di ucciderli tutti e ha dato poi fuoco al mezzo: "Mi sono

Bus in fiamme : il racconto di Adam e la telefonata alla mamma : Adam, intervistato con il papà a L'Aria che tira da Myrta Merlino spiega come, con il telefono di un amico, è riuscito a lanciare l'allarme. 'Ha sparso la benzina nel pullman e poi ha detto che voleva ...

AutoBus in fiamme a Milano - Sy si era messo in malattia per «nascondere» la sospensione della patente di guida : Quando venne adottato il provvedimento perché trovato in stato di ebbrezza, il 47enne si era messo in malattia. «Per questo Autoguide non seppe nulla dell’episodio». Il senegalese a San Vittore in un reparto protetto

Bus in fiamme - il pm : gesto premeditato. Gli inquirenti a caccia del video di Sy : Ousseynou Sy, 46 anni, autista italiano di origini senegalesi, è accusato di sequestro di persona, strage, incendio e resistenza. Trasferito in un reparto protetto a San Vittore. L'uomo avrebbe detto ...