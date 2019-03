Biathlon | Kuzmina vince la sprint di Oslo | Wierer chiude undicesima e vede la Coppa del

Biathlon - Sprint Oslo 2019 : Dorothea Wierer vicina alla Coppa del Mondo - Lisa Vittozzi fuori dall’inseguimento! Vince Kuzmina : Giornata storta per le italiane nella Sprint di Coppa del Mondo 2019 di Biathlon ad Oslo Holmenkollen (Norvegia): se Dorothea Wierer è riuscita in qualche modo a limitare i danni, Lisa Vittozzi ha invece probabilmente visto sfumare definitivamente il sogno di agguantare la sfera di cristallo, venendo addirittura esclusa dall’inseguimento che si disputerà sabato.Trionfo per Anastasiya Kuzmina grazie ad una prestazione superlativa sugli sci: ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Oslo 2019 in DIRETTA : Kuzmina vince - Wierer si difende. Vittozzi compromette tutto : è fuori dall’inseguimento! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 7.5 km Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma sulla pista di Oslo, in Norvegia: oggi, giovedì 21 marzo, alle ore 16.30 in gara per l’Italia ci saranno Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. La corsa per la Coppa del Mondo femminile di Biathlon si appresta infatti a vivere lo scontro finale: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ...

Biathlon - la Coppa del Mondo sarà vinta dall’Italia se… I punti ed i piazzamenti che Vittozzi e Wierer devono ottenere per precedere Olsbu e Kuzmina : La corsa per la Coppa del Mondo di Biathlon si appresta a vivere lo scontro finale: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, appaiate in vetta alla classifica generale, devono rintuzzare nelle ultime tre gare stagionali i disperati assalti delle ultime due avversarie che l’aritmetica tiene ancora in vita, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland e la slovacca Anastasiya Kuzmina. Analizziamo dunque la situazione attuale: CLASSIFICA GENERALE Coppa DEL ...

Biathlon - Lisa Vittozzi mette le mani sulla Coppa del Mondo! Strappo quasi decisivo su Olsbu e Kuzmina - è duello azzurro con Wierer! : Lisa Vittozzi oggi festeggia triplo: si è messa al collo un fantastico argento nell’individuale dei Mondiali (sua prima medaglia iridata escludendo le staffette), ha alzato al cielo la Coppa del Mondo di specialità e soprattutto ha allungato le mani sulla Sfera di Cristallo generale. La sappadina è stata strepitosa a Oestersund e ha confezionato una gara sublime dopo avere faticato tra sprint e inseguimento negli ultimi giorni: ha coperto ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : Vittozzi scavalca Wierer - ma Kuzmina e Roeiseland si avvicinano : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Mondiali di Biathlon – Ad Oestersund forfait della Kuzmina nell’individuale femminile : Individuale femminile dei Mondiali di Oestersund, un cambio nel quartetto azzurro. Kuzmina non sarà della partita Un cambio nel quartetto femminile italiano che martedì 12 marzo prenderà parte all’individuale femminile di Mondiali di Oestersund, che ripartono dopo il giorno di riposo. Alexia Runggaldier (medaglia di bronzo nella specialità a Hochfilzen 2017) prenderà il posto di Federica Sanfilippo nella gara in programma alle ore ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Anastasiya Kuzmina non parteciperà alla 15 km individuale! Che occasione per Wierer e Vittozzi : Potrebbe colorarsi un po’ più d’azzurro la Coppa del Mondo di Biathlon, che sta vivendo le ultime battute stagionali nel corso dei Mondiali di Oestersund e che vedrà il suo termine nell’ultima tappa di Oslo: come riporta Dario Puppo, noto telecronista di Eurosport, la slovacca “Anastasiya Kuzmina ha confermato che non prenderà parte alla 15 km di martedì per non peggiorare il suo stato di salute in quanto punta a vincere ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Wierer e Vittozzi devono rimontare - Kuzmina fa paura : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km pursuit femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 10 marzo, alle ore 13.45 in gara ci saranno per l’Italia quattro atlete. Dorothea Wierer partirà decima a 33″ dalla slovacca Anastasiya Kuzmina, Lisa Vittozzi 21ma a 1’01”, Federica Sanfilippo 35ma a 1’37”, Nicole Gontier 52ma a ...

Mondiali Biathlon 2019 – La sprint femminile premia Kuzmina - Wierer decima : Wierer decima nella sprint ai Mondiali: scavalca Vittozzi in testa alla Coppa del mondo. Oro storico per Kuzmina, sul podio Tandrevold e Dahlmeier Dorothea Wierer torna leader della classifica generale di Coppa del mondo. In una gara che non regala medaglie, la notizia principale in chiave Italia è il sorpasso dell’altoatesina nei confronti della compagna di squadra Lisa Vittozzi, partita per la prima volta in carriera con il ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : le pagelle della sprint femminile. Kuzmina quasi perfetta - italiane in difesa : La slovacca Anastasiya Kuzmina vince la medaglia d’oro nella 7.5 km sprint femminile dei Mondiali di Biathlon e riapre anche il discorso Coppa del Mondo generale. Secondo posto per la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, terza la tedesca Laura Dahlmeier, che beffa la svedese Hanna Oeberg. In casa Italia è decima Dorothea Wierer, mentre scarta in classifica il 21° posto odierno Lisa Vittozzi. Passano all’inseguimento anche Federica ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Anastasija Kuzmina vince la sprint e riapre la Coppa del Mondo. Azzurre fallose : 10ma Wierer - 21ma Vittozzi : Sorride ad Anastasiya Kuzmina la 7.5 km sprint femminile dei Mondiali di Biathlon di Oestersund, in Svezia: la slovacca vince l’oro iridato con un solo errore, precedendo la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold di 9″7 e la tedesca Laura Dahlmeier di 12″6, con queste ultime due atlete perfette al poligono. Sorriso a metà anche per Dorothea Wierer, che chiude decima a 33″2 ma guadagna su tutte le altre rivali nella corsa ...

Biathlon - Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 : vince Roeiseland - quinta Kuzmina. Dorothea Wierer è ottava - dodicesima Lisa Vittozzi : La norvegese Marte Olsbu Roeiseland domina la 7.5 km sprint, acquisisce un buon margine su tutte le avversarie in vista dell’inseguimento di sabato e riapre la lotta per la Coppa del Mondo generale di Biathlon: a Soldier Hollow lo scenario che si materializza è il peggiore per le azzurre. Arriva anche il quinto posto della slovacca Anastasiya Kuzmina, mentre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono, rispettivamente, ottava e dodicesima. In ...