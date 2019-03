Apex Legends raggiunge il record di 92 milioni di dollari di ricavi nel suo primo mese di

Disponibile il trailer della nuova parodia porno di Apex Legends : La famosa casa di produzione pornografica WoodRocket è lieta di annunciare la sua nuova opera, Anal Sex Legends, la nuova parodia porno di Apex Legends realizzata con la collaborazione di Pornhub.Ma non perdiamo tempo e diamo uno sguardo al comunicato di WoodRocket, riportato da Gamesradar:"Calatevi i pantaloni e afferrate i vostri joystick! Le case pornografiche che vi ha regalato Fortnut e Bowsette XXX sono pronte a tornare nella mischia. ...

Scoperte quattro false app di Apex Legends con dentro software-spia : I ricercatori di Yoroi-Cybaze ZLab hanno individuato quattro finte app Android legate al mondo di Apex Legends e scoperto al loro interno malware di phishing e software spia. La diffusione delle app, ...

Scoperte quattro false app di Apex Legends con dentro software-spia : I ricercatori di Yoroi-Cybaze ZLab hanno individuato quattro finte app Android legate al mondo di Apex Legends e scoperto al loro interno malware di phishing e software spia. La diffusione delle app, scaricate da market alternativi o da siti web clonati simili a quello originale di Apex Legends sfruttano il desiderio dei gamer di provare il nuovo gioco che ha gia` totalizzato decine di milioni di download. All'inizio del 2019, infatti, ...

Se hai scaricato una app mobile di Apex Legends - cancellala : ti sta rubando dati : Screenshot della pagina di download dell’applicazione fraudolenta che si spaccia per la versione mobile di Apex Legends (fonte: screenshot da Apkmody) Alcuni hacker hanno sfruttato la popolarità del nuovo gioco della Electronic Arts, Apex Legends, per creare delle finte applicazioni malevole che si spacciano per versioni mobile del videogioco e hanno invece l’obiettivo di rubare dati sensibili. All’inizio del 2019 Electronic ...

Apex Legends - Rainbow Six Siege e Fortnite - chi vince la battaglia delle nuove stagioni? : L'avvicinarsi della primavera per Apex Legends, Fortnite e Rainbow Six Siege ha significato l'esordio delle nuove stagioni. Un momento quanto mai unico per gli appassionati delle rispettive community, che hanno così modo di confrontarsi con sostanziose novità che nella stragrande maggioranza dei casi cambiano totalmente il volto all'esperienza videoludica offerta da ognuno dei tre giochi. Basti pensare per esemio che Apex Legends fino ad ora ha ...

Sono quasi 500.000 i cheater bannati da Apex Legends : La Stagione 1 di Apex Legends è da poco disponibile ed oltre ad aver annunciato le novità in arrivo con la nuova patch, gli sviluppatori hanno comunicato che Sono stati ben 499.937 i cheater beccati ad imbrogliare.Come riporta Endgadget, questo alto numero è dato anche dal fatto che ora è molto più semplice segnalare i cheater, lo si potrà infatti fare nella modalità spettatore che verrà attivata dopo la morte. Con la nuova patch è stata ...

Apex Legends : un video gameplay ci mostra Octane : Pochi giorni fa Respawn Entertainment ha rivelato i dettagli della Stagione 1: Frontiera Selvaggia e del Battle Pass di Apex Legends.Tra le novità più rilevanti, vi abbiamo segnalato la nuova leggenda Octane disponibile gratuitamente per tutti (sempre che abbiate abbastanza Apex Points per poterlo sbloccare). Come vi abbiamo riportato nel nostro articolo, "tra le sue abilita spicca una passiva che gli permette di recuperare costantemente punti ...

Apex Legends : è possibile ricevere materiali al posto delle ricompense delle loot box - semplicemente impostando il Belgio come regione : Se siete in possesso del battle pass di Apex Legends ma non vedete di buon occhio le loot box, allora forse questo trucchetto può fare al caso vostro. In effetti alcuni utenti hanno trovato il modo di ricevere generose quantità di materiali per il crafting al posto di affidarsi alla casualità delle loot box.come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il Belgio ha recentemente messo al bando le loot box (in quanto considerate come forma di gioco ...

Apex Legends spinge la modalità Trio - messa da parte l’idea Solo e Duo? : Di parole su Apex Legends se ne sono spese parecchie nel corso dell'ultimo mese. D'altronde un titolo capace di calamitare le attenzioni di oltre cinquanta milioni di utenti nel giro di due settimane scarse non può che finire irrimediabilmente in prima pagina su siti e riviste specializzate. Un appeal enorme che è dettato chiaramente da un gameplay magnetico curato minuziosamente da Respawn Entertainment e supervisionato da Electronic ...

I giocatori di Apex Legends hanno votato le loro "zone di lancio" preferite : Come riporta Dexerto, i giocatori di Apex Legends hanno votato le loro "zone di lancio" preferite nella mappa Kings Canyon, decidendo le location più popolari e anche quelle non così popolari.Scegliere dove atterrare in qualsiasi battle royale può essere una decisione complicata, e tutto si riduce alle preferenze personali. Ma molti giocatori avranno almeno un posto dove andare, dove sanno che il bottino è in genere buono e che conoscono come il ...

Arriva “Frontiera Selvaggia” - la prima stagione di Apex Legends : La caccia è aperta. Da oggi gli appassionati di Apex Legends possono avventurarsi in Frontiera Selvaggia, la prima delle quattro Stagioni del gioco che si succederanno nel corso dell'anno. Nei tre mesi della prima stagione i videogiocatori potranno accumulare più di cento oggetti unici con cui ampliare la propria esperienza di gioco e conservarli, anche dopo la fine della stagione, per continuare le proprie missioni con tanti contenuti ...

Parte la Stagione 1 di Apex Legends il 19 marzo : ecco a che ora inizia e tutti i contenuti : Dopo tanto vociare e una discreta dose di rumor, la Stagione 1 di Apex Legends è finalmente pronta a cambiare per sempre il volto dell'ultimo fenomeno Battle Royale. Fenomeno nato da appena due mesi come free-to-play, da scaricare quindi gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. E che è stato creato dai ragazzi di Respawn Entertainment, team che ha dato i natali anche alla saga sparacchina di Titanfall, raccogliendo fin da subito un ...

Respawn ha risposto alle critiche di alcuni utenti sui contenuti del Battle Pass di Apex Legends : Apex Legends è sicuramente uno dei titoli del momento, il noto Battle royale, creato dagli sviluppatori di Titanfall, ha sbaragliato la concorrenza affermandosi immediatamente sul mercato. Tuttavia, come segnalato dai nostri colleghi di Eurogamer.net, dopo la presentazione ufficiale della Stagione 1 di Apex Legends, alcuni utenti si sono lamentati tramite Reddit della mancanza di contenuti. La casa di sviluppo Respawn Entertainment ha subito ...

Apex Legends : tutti i dettagli della Stagione "Frontiera Selvaggia" : Dopo le numerose indiscrezioni delle scorse settimane, Respawn Entertainment ha finalmente annunciato l'inizio della prima Stagione di Apex Legends, che prende il nome di 'Frontiera Selvaggia'. L'...