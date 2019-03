Oroscopo 26 marzo | Pesci insofferente | Scorpione taciturno

L’Oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 20 al 27 marzo : ARIETETOROGEMELLI?CANCRO?LEONEVERGINE?BILANCIASCORPIONESAGITTARIOCAPRICORNOACQUARIO?PESCICari Ariete, sono sbocciate le primule sul mio balcone e ho pensato a voi: ecco, dovreste essere così con il Sole nel segno. E invece a volte avete la grazia di Abatantuono quando urla «Viulenza!»,. Datevi una calmata, fate sport, o meglio ancora una maratona tra le lenzuola. E voi Gemelli, togliete il piede dal freno e liberatevi da quella sensazione «da ...

Oroscopo weekend 23 e 24 marzo : Capricorno in ribasso - Scorpione fra i favoriti : Il fine settimana del 23 e del 24 marzo sarà alquanto sottotono per molti dei segni zodiacali, tranne che per alcuni dell'elemento dell'acqua come lo Scorpione e il Cancro. Sfiniti i segni di terra, soprattutto la Vergine e il Capricorno. Nervosismo per il Leone e l'Ariete. Di seguito, tutti i segni zodiacali dell'Oroscopo. Dall'Ariete alla Vergine Ariete: ancora non è chiaro l'esito del progetto che state portando avanti, e sarà bene ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 Marzo 2019 : nervosismo per lo Scorpione - il Sagittario deve pensare alle cose belle : Attenzione a non rinchiudersi in un mondo di sogni che non ha nulla a che vedere con la realtà di tutti i giorni. Bisogna trovare un compromesso perché a volte sei troppo ansioso per quello che vivi ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 21 marzo : Ariete prorompente - Scorpione obiettivo : L'oroscopo dell'amore di coppia rivela l'entrata del Sole in Ariete. Spostandosi dal domicilio dei Pesci, l'astro solare irradia la prima casa astrologica, conferendole vitalità ed energia positiva, tutta da investire nelle relazioni a due. Ecco le previsioni astrologiche di giovedì. L'oroscopo e le previsioni dell'amore di coppia Ariete: la vostra personalità diventerà prorompente con il Sole in domicilio. Incanalate le vostre energie per ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 21 marzo : Ariete carismatico - Bilancia testarda : Le previsioni astrali elargiscono amore e fortuna grazie ai transiti planetari favorevoli. Le stelle promettono romantiche opportunità amorose, tutte da cogliere al volo nelL'oroscopo dell'amore per i single. I 'cuori solitari' e L'oroscopo dell'amore di giovedì Ariete: il vostro carisma, accentuato dal Sole che irradia il vostro cielo, non passerà di certo inosservato. Questa gioia di vivere vi aprirà alle opportunità amorose in modo ambizioso ...

Oroscopo settimana dal 25 al 31 marzo : Leone paziente - Vergine fortunata : L'ultima settimana di marzo sarà dedicata al lavoro per i Pesci, mentre il Cancro sarà molto energico e vitale. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per la settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 marzo. Da Ariete a Vergine Ariete: un'amicizia importante potrebbe diventare qualcosa di più. Siate voi a prendere l'iniziativa nel corso del prossimo fine settimana. Se avete un lavoro indipendente, in questa settimana ...

Previsioni Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 marzo a I Fatti Vostri : oroscopo Paolo Fox del 20 marzo 2019: le Previsioni di oggi Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato le Previsioni di oggi 20 marzo 2019 in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri. Ieri Fox ha assegnato cinque stelle alla Vergine, al Sagittario e all’Acquario. Il Sole entra nel segno dell’Ariete dal 20 marzo e annuncia l’arrivo della primavera. I bambini che nascono in questi ...

Oroscopo di domani 21 marzo - sentimenti ok a Toro - verginini e gemellini : L'Oroscopo di domani 21 marzo 2019 annuncia abbastanza positività sia in ambito sentimentale che in quello lavorativo. Come di consueto anche in quest'occasione a fare da metro di misura è l'Astrologia applicata alle esigenze della normale vita quotidiana. A questo punto la domanda sorge spontanea: quali saranno i segni favoriti nel primo giorno di primavera? Diciamo subito che, dal punto di vista delle predizioni su sentimenti e attività ...

Oroscopo giornaliero del 21 marzo : Sole favorevole per il Sagittario - Vergine nervosa : Continua la terza settimana di marzo. Scopriamo, di seguito, le previsioni astrologiche che riguardano il lato professionale, quello amoroso e salutare per la giornata di giovedì 21 marzo 2019. Ariete: in questa giornata è il caso che ricarichiate la vostra energia. In amore potreste vivere alcuni fastidi, cercate di non alimentare polemiche. Nel lavoro siate prudenti, la Luna è infatti in opposizione....Continua a leggere

L'Oroscopo di domani 20 marzo : Acquario 'baciato dalla fortuna' - Cancro ansioso : L'oroscopo di mercoledì approfondisce i transiti planetari. Le previsioni astrali fortunate studiano in particolar modo il transito della Luna in Vergine e quali effetti produce per tutti i segni. L'oroscopo di mercoledì Ariete: approfittate dei transiti planetari favorevoli per intraprendere un percorso amoroso più profondo, che analizzi anche l'emotività e l'intensità delle sensazioni di coppia. Voi single potrete aprirvi a nuove conoscenze, ...

Paolo Fox - Oroscopo di domani : le previsioni di mercoledì 20 marzo : oroscopo segni di Fuoco: previsioni Paolo Fox di domani, mercoledì 20 marzo A far sapere il volere delle stelle, e se saranno benevole o meno, ci pensa Paolo Fox con il suo oroscopo di domani, 20 marzo partendo dai segni di Fuoco. ARIETE: la Luna entra nel segno e porta energia e grande voglia di fare. Finalmente sono in arrivo delle ottime novità in campo lavorativo. LEONE: possono dedicarsi all’amore e alle emozioni. Chi è single da ...

Oroscopo del giorno 22 marzo : nuove idee per Gemelli - Cancro prudente - Leone impulsivo : L'Oroscopo di venerdì 22 marzo rivela che lo Scorpione sarà energico, mentre il Capricorno avrà voglia di novità. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: cercate di concentravi sulle cose essenziali della vostra vita e non soffermatevi sulle cose inutili. Nelle relazioni affettive potrebbe essere messa alla prova la vostra lealtà. Toro: sono da evitare gli atteggiamenti scontrosi, causati solo ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 20 marzo : Vergine emotiva - Bilancia espansiva : L'amore diventa più intenso grazie alle previsioni astrologiche riguardanti le relazioni a due. Cosa ci rivelano le stelle di mercoledì? La Luna è in Vergine e garantisce sensibilità, tutta da investire nel rapporto amoroso. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia del 20 marzo. Le previsioni astrali di mercoledì Ariete: staccatevi da un passato che si presenta ancora vivo e vi fa riaffiorare dei rancori che creano attrito nella situazione di ...

Oroscopo del giorno 21 marzo ultimi sei segni : giovedì Luna in Bilancia - bene Scorpionini : L'Oroscopo del giorno giovedì 21 marzo 2019 riapre ancora con nuove previsioni, quest'oggi impostate in esclusiva sugli ultimi sei segni. Ovviamente, per chi ancora non avesse bene in mente di quali simboli astrali si tratta, andremo a parlare in esclusiva a favore di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Intanto c'è da mettere in evidenza un evento Astrale di notevole interesse, soprattutto nei riguardi dei sentimenti: ...