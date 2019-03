La testimonianza di una ragazzina che viaggiava sul bus | Ci ha ammanettati Diceva

Intitolata a Chiara Lubich la rotatoria di Zelarino. L'assessore Mar : "una donna semplice la cui testimonianza è di grande attualità" : ... nonché fondatrice e prima presidente del movimento dei Focolari, che ha come obiettivo l'unità fra i popoli e la fraternità universale e che si è espanso in tutto il mondo, raccogliendo attorno a sé ...

Violenza nella Circumvesiana - la testimonianza : "Ho scandito il mio 'no' più di una volta. Poi mi hanno spinta e a turno hanno abusato di me" : Quattro ore di udienza assistita, in cui ha confermato le accuse, ha riconosciuto i suoi aggressori e raccontato gli abusi subiti. La 24enne violentata in un ascensore della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano ha ripetuto fra le lacrime quanto accaduto circa una settimana fa: l'hanno invitata con insistenza a fumare uno spinello in loro compagnia, per poi aggredirla. L'hanno violentata a turno, entrando ognuno nel vano ascensore mentre uno ...

'Sono diventata una cosa da comprare' : la drammatica testimonianza di Stefania - costretta a prostituirsi - nella Giornata della donna - : Il racconto di Stefania, vittima di violenze e soprusi, commuove Mattarella durante la cerimonia per la Giornata Internazionale della donna . Il presidente della Repubblica: "Lo sfruttamento sessuale ...

Bimbo caduto dal carro di Carnevale - la testimonianza : "Una mano ha tentato di afferrarlo" : Uno studente universitario stava riprendendo la sfilata proprio nel momento in cui il piccolo Gianlorenzo è caduto. La...

Alessio Vinci morto sotto una gru - la testimonianza : “Mi parlò di una vincita di 300mila euro” : Una Vincita di 300mila euro e un misterioso appuntamento sono i retroscena della strana morte di Alessio Vinci, l'universitario trovato morto ai piedi di una gru in un cantiere a Parigi. La sua morte, archiviata come suicidio, presenta troppi aspetti oscuri, a partire dal quel messaggio criptico marchiato a fuoco sul legno da Alessio, che suona come un grido da aiuto: ETP.Continua a leggere

Chiesa e abusi : la testimonianza di una ex suora abusata da suore' : La Chiesa non vive in un mondo a sé; vive nel mondo e con il mondo. Coloro che si macchiano di comportamento criminale devono essere giudicati dalle autorità civili per quel comportamento. La Chiesa pur non fungendo da polizia di stato riconosce ...

Una commissione d’inchiesta del Senato francese ha raccomandato che Alexandre Benalla sia processato per falsa testimonianza : Una commissione d’inchiesta del Senato francese ha raccomandato che Alexandre Benalla – il 27enne ex capo della sicurezza del presidente francese Emmanuel Macron all’Eliseo – sia processato per falsa testimonianza. L’inchiesta su Benalla era cominciata dopo la diffusione di un video

Premi - 'testimonianza 2019" per una Napoli dell'impegno sociale e del volontariato - : ... il magistrato Catello Maresca, eroi delle forze dell'ordine come il carabiniere Claudio Rocco e il poliziotto Nicola Barbato, uomini di scienza come il rettore Gaetano Manfredi e Pasquale Piccolo, ...

Omicidio di Pamela Mastropietro : 'Oseghale propose 100mila euro a un detenuto per una falsa testimonianza' : Omicidio Mastropietro, in esclusiva a Storie Italiane su Rau Uno la moglie del collaboratore di giustizia ha raccontato di un tentativo di Innocent Oseghale di 'comprare' una falsa testimonianza. '...

La testimonianza di una sedicenne : «Pubblico foto sexy così farò i soldi» : Io vorrei entrare nel mondo della tv. Se scambi pubblicità cresci e se arrivi a più di 10 mila follower puoi fare video su Youtube e magari prendere il volo. A me per esempio aveva contattato un ...