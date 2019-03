huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) PerlaEtruria, che è stata la sua prima casa e che versa in gravi difficoltà, domenica l'ex campione olimpicorà all'sportivi. A riportare la notizia oggi il quotidiano La Nazione. Base d'per portarsi a casa idel 'Signore degli anelli' la cifra simbolica di 19,96 centesimi, in riferimento al 1996, anno delle Olimpiadi di Atlanta che lo videro protagonista.è affezionato alla sua città e allaEtruria. Ha capito che questo è un momento di grande difficoltà e così si è messo in gioco per aiutarci", precisa la presidente Grazia Ciarlitto. Le piccole allieve dell'Etruria, in questi ultimi mesi, per un problema all'impianto elettrico sono state costrette ad allenarsi quasi al buio. L'appuntamento per quanti vorranno partecipare all'...

simonepietroro1 : RT @HuffPostItalia: Jury Chechi mette all'asta i suoi trofei per aiutare la palestra dove ha esordito - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Jury Chechi mette all'asta i suoi trofei per aiutare la palestra dove ha esordito - FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: Jury Chechi mette all'asta i suoi trofei per aiutare la palestra dove ha esordito -