Giappone | nei verbali della BoJ dissenso su piano di stimolo

trend-online

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Un altro membro, riporta Reuters, ha detto invece che agire troppo frettolosamente durante i periodi d'incertezza potrebbe portare a squilibri finanziari e oscillazioni inutili nell'economia. Parte ...

carlokarl : RT @CCFCattaneo: @SignorErnesto @GranatoMau Il Giappone è mai stato obbligato a non emettere più in yen ? L’italia era obbligata a passare… - CCFCattaneo : RT @CCFCattaneo: @SignorErnesto @GranatoMau Il Giappone è mai stato obbligato a non emettere più in yen ? L’italia era obbligata a passare… - CCFCattaneo : @SignorErnesto @GranatoMau Il Giappone è mai stato obbligato a non emettere più in yen ? L’italia era obbligata a p… -