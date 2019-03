Uranio impoverito | raid Nato nel 1999 nocivi per i bimbi in Serbia

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) I bambini nati intra ile il 2015 sono stati esposti a un fattore tossico che li ha resi più vulnerabili a malattie maligne. Lo ha detto oggi Darko Laketic, presidente della speciale commissione d’inchiesta costituita lo scorso anno a Belgrado per indagare sulle conseguenze per la salute dei cittadini e per l’ambiente dei bombardamenti concondotti dallasulla20 anni fa, nella primavera, durante la guerra del Kosovo. Laketic ha presentato il primo studio medico-scientifico effettuato dalla commissione in collaborazione con l’Istituto per la salute pubblica ‘Milan Jovanovic Batut’.L'articolonelper iinMeteo Web.

ANSA_med : Uranio impoverito: raid Nato 1999 nocivi per bimbi in Serbia. Presidente commissione inchiesta, esposti a malattie… - carlogubi : 'No alla guerra, no al nucleare': la minaccia delle armi all'uranio impoverito in un manga ecopacifista.… - walterbielli : #DMAIO PROPONE reddito cittadinanza esteso a uranio impoverito -