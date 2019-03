Sfera Ebbasta risponde a tutto | Corinaldo | Rolex | droga e The Voice | ' Non ne ho bisogno'

Blastingnews

(Di martedì 19 marzo 2019)ha concesso un'intervista per l'edizione cartacea – quindi al momento non reperibile on line, fatta eccezione per gli abbonati – di Repubblica. Si tratta della prima vera e propria intervista concessa dal trapper di Cinisello Balsamo alla stampa, da quell'ormai tristemente noto otto dicembre 2018.L'artista milanese ha infatti scelto deliberatamente di non esporsi durante questi tre mesi e mezzo. Un silenzio bruscamente interrotto la scorsa settimana, inizialmente con un video sfogo social, e successivamente con la pubblicazione di 'Mademoiselle', il suo ultimo brano, con cui l'autore di 'Rockstar' ha sostanzialmente risposto in rima a molte delle critiche e delle accuse ricevute nell'ultimo periodo....

