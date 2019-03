Peppermint – L’angelo della vendetta | Jennifer Garner versione giustiziera in un revenge

optimaitalia

(Di martedì 19 marzo 2019)La cosa più ridicola è che come titolo italiano persia stato scelto, lo stesso d’un inquietante cult metropolitano di Abel Ferrara con cui questo volgaremovie connon condivide nulla, a parte l’idea di partenza di una protagonista che subisce una tremenda violenza e decide di vendicarsi.Nel film firmato dallo specialista del genere, Pierre Morel (Taken), la storia – chiamiamola così, dato che la sceneggiatura di Chad St. John è poco più d’una impalcatura per sorreggere l’action brutale – racconta d’una donna, Riley North, a cui i cattivi uccidono marito e figlia, mentre lei, crivellata di colpi, sopravvive a stento.Quando si riprende, Riley riconosce i colpevoli, tre orrendi tipi tatuati e ovviamente ispanoamericani. Si va a processo ma, inutile dirlo, è una farsa, perché gli avvocati sono prezzolati, e poliziotti e ...

