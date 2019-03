Discarica di rifiuti tossici a Vicenza operazione delle Fiamme Gialle

Ex Ilva di Taranto - Discarica abusiva di rifiuti cancerogeni sulle collinette : trovati diossina e metalli : Il blitz dei carabinieri del Noe per il sequestro preventivo d'urgenza di tre collinette 'ecologiche' a ridosso del siderurgico, diventate una "enorme discarica abusiva di svariate tonnellate di rifiuti industriali". Sostanze altamente pericolose nel terreno

