Stefano Bettarini perde le staffe a l’Isola dei famosi | lo scontro con Kaspar Capparoni

L’Isola dei Famosi 2019 ospita le donne di Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni : anticipazioni 18 marzo : Dieci naufraghi ancora in gioco e una finalissima ormai alle porte, Alessia Marcuzzi e L'Isola dei Famosi 2019 provano a spazzare via tutto quello che è successo nelle scorse settimane stendendo un velo pietoso sulla questione Riccardo Fogli e tradimento per puntare al divertimento con una sfida tutta al maschile. Le sorprese non mancheranno in questa decima puntata dell'Isola dei Famosi 2019 in onda dalle 21.30 circa su Canale 5 proprio oggi, ...

Isola - Stefano Bettarini contro Soleil Sorge : 'Arrogante e maleducata' : Stefano Bettarini e Soleil Sorge non riescono a trovare un punto di incontro. Infatti, dopo la diretta di lunedì scorso, tra i due protagonisti de L'Isola dei Famosi è guerra aperta. Bettarini si sfoga con Kaspar Capparoni L'ex marito di Simona Ventura non sembra voler più tollerare certi atteggiamenti della modella, infatti si è sfogato con l'amico Kaspar Capparoni dicendo: ''E' supponente, arrogante, indisponente, maleducata, ingrata, ...

Isola - Stefano Bettarini e la rivelazione inaspettata su Riccardo Fogli : 'Zitto - zitto...' : Stefano Bettarini e la rivelazione inaspettata su . L'ex inviato dell' Isola dei Famosi è tornato sull'Isola che non c'è con Kaspar Capparoni e lì 'i due pescatori' - come ormai vengono chiamati - si ...

Stefano Bettarini a l’Isola - parla Nicoletta Larini : “Arriverà in fondo - Simona? Una grande donna” : Stefano Bettarini a l’Isola dei famosi, parla Nicoletta Larini: “Arriverà fino in fondo” Nicoletta Larini è senza ombra di dubbio la fan numero uno di Stefano Bettarini a l’Isola dei famosi. La fidanzata del naufrago, tutti i lunedì sera, è sempre stata presente alle dirette del reality, supportando e facendo il tifo per il suo amore […] L'articolo Stefano Bettarini a l’Isola, parla Nicoletta Larini: ...

Isola dei Famosi - Stefano Bettarini critica Soleil : "Supponente - arrogante - maleducata - bugiarda..." : Nella puntata di lunedì sera abbiamo avuto modo di vedere lo scontro tra Stefano Bettarini e Soleil Sorge. L’ex calciatore è insofferente nei confronti dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.Le incomprensioni sono venute alla luce già la settimana scorsa quando Bettarini durante una pesca, riuscì a portare tanti pesci al gruppo. Ma quando Soleil chiese di cominciare a prepararli lui è sbottato rimproverandola: "Ti garantisco che del ...

Stefano Bettarini/ Nicoletta Larini : 'Ariadna? Che caz*o!' - Isola dei Famosi 2019 - : Stefano Bettarini a L'Isola dei Famosi 2019 continua a litigare. Questa volta l'ex calciatore ha avuto uno scontro con la leader Soleil Sorge

Stefano Bettarini furioso all’Isola : “Soleil voleva sedurmi!” : L’Isola dei Famosi: Soleil Sorge voleva sedurre Stefano Bettarini? La rivelazione Puntata decisamente infuocata quella dell’Isola dei Famosi di lunedì 11 marzo. Stefano Bettarini continua ad essere un fiume in piena contro la leader Soleil e il resto del gruppo, insieme a Kaspar Capparoni. Durante la diretta, Bettarini ha fatto una rivelazione su Soleil Sorge: “La signorina ha mancato di rispetto alla mia signora che amo alla ...

Stefano Bettarini : età - fidanzata e figli. Chi è l’ex di Simona Ventura : Stefano Bettarini: età, fidanzata e figli. Chi è l’ex di Simona Ventura Chi è Stefano Bettarini Nato a Forlì il 6 febbraio 1972, Stefano Bettarini è stato un calciatore che ha a lungo militato nella massima serie italiana, vantando anche una presenza in Nazionale. Noto anche per la sua relazione con Simona Ventura dalla quale ha avuto due figli. Stefano Bettarini: carriera calcistica Esordisce in Serie A con il Cagliari nel settembre del ...

Isola dei Famosi - pace fatta fra Stefano Bettarini e Marina La Rosa : Lo scontro tra Stefano Bettarini e Marina La Rosa è stato al centro dell'ultima puntata in diretta dell'Isola dei Famosi. I due hanno avuto un confronto piuttosto acceso all'interno del covo, dove ...

Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini contro tutti : è guerra all’Isola : Isola 14: Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini contro i naufraghi Il ritorno a Playa Uva di Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini ha avuto un risvolto davvero inaspettato. L’attore si è reso protagonista di un’accesa discussione con Marina La Rosa riguardo la cottura del riso con il pescato del gioco. La donna desiderava preparare il riso senza il pesce, mentre Capparoni voleva cucinare tutto insieme. A placare gli animi ci ha pensato ...

Bettarini e Marina - faccia a faccia all’Isola : Stefano su tutte le furie : Isola dei Famosi, Stefano Bettarini e Marina La Rosa: nuovo confronto di fuoco tra i due Alessia Marcuzzi ha dato a Bettarini e Marina l’opportunità di avere un nuovo confronto faccia a faccia. Dopo l’eliminazione di Stefano, La Rosa ne ha dette di tutti i colori sull’ex calciatore. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha mandato […] L'articolo Bettarini e Marina, faccia a faccia all’Isola: Stefano su tutte le ...

Stefano Bettarini furioso con Marina La Rosa : “Non sei la De Filippi” : Marina La Rosa e Bettarini, lite all’Isola: tirata in ballo anche Maria De Filippi Alessia Marcuzzi ha voluto far incontrare Stefano Bettarini e Marina La Rosa all’Isola dei Famosi, in seguito a tutte le dichiarazioni che i due naufraghi si sono detti a distanza. Bettarini ha infatti sempre accusato di essere stato eliminato a causa della strategia di Marina, e durante la settimana l’ex concorrente del GF ha affermato che il ...