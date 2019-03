lastampa

(Di lunedì 18 marzo 2019) Sulle, ormai, siamo tutti d'accordo. Sono nocive per la salute , motivo per cui smettere è il consiglio più opportuno da dare nell'ottica di preservare il proprio fisico. Questo è quanto si ...

TuttoQuaNews : RT @lastampasalute: Sigarette, vizio del fumo in calo fino al 2010, poi lo stop: il nuovo identikit di chi non riesce a smettere https://t.… - LaStampa : Sigarette, vizio del fumo in calo fino al 2010, poi lo stop: il nuovo identikit di chi non riesce a smettere… - lastampasalute : Sigarette, vizio del fumo in calo fino al 2010, poi lo stop: il nuovo identikit di chi non riesce a smettere… -