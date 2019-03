Scala,Sala:restituiamo soldi ai sauditi

"Si ritorna al punto zero.ai.Vedremo se ci saranno altre possibilità di collaborazione" Lo ha detto il sindaco di Milano, che è presidente del Teatro La, a proposito dei 3 milioni versati dal ministro della Cultura saudita. La decisione è stata presa "all'unanimità" dal CdA del Teatro, precisa. Confermato al suo posto il sovrintendente Alexander Pereira. "Non è in discussione. Pereira si è mosso in buona fede nella ricerca di partnership. La cosa gli è un po' scappata di mano".(Di lunedì 18 marzo 2019)

