Orsetti | l’italiano ucciso dall’Isis | “Lotto per una battaglia di civiltà”

(Di lunedì 18 marzo 2019) Sarebbe statoin un'imboscata Lorenzo, il 32enne italiano che stava combattendo in Siria al fianco del Siryan democratic Force, l'alleanza delle milizie arabo e curde contro l'Isis. La notizia della morte e' stata confermata da fonti di sicurezza italiane. Secondo quanto si apprende,si trovava a Baghuz, dove e' in corso lacontro le ultime sacche di resistenza dell'Isis: assieme al suo battaglione sarebbe caduto in un'imboscata e sarebbe rimastonello scontro a fuoco. Il giovane toscano sarebbe caduto durante lache da circa due mesi lo vedeva contrapposto al fianco dei curdi agli estremisti dell'Isis arroccati nell'ultima loro roccaforte siriana. I jihadisti dell'Isis hanno diffuso sul web le immagini del nostro connazionale, del suo documento sanitario e della sua carta di credito, accompagnandole con la scritta: "il crociato italiano ...

