Gaffe osé di Barbara D' Urso | la gonna si solleva in diretta | ' Copriamo subito'

Difesa - Gaffe del sottosegretario : ministro e Cocer contro Tofalo : Con l'uscita del tutto fuori luogo del sottosegretario, i militari vengono messi in pieno in una bagarre politica. Il gesto non ha precedenti nella storia della Repubblica, anche perché Tofalo ha la ...

Angelo Tofalo - da Hitler a «Boia chi molla» : le Gaffe del sottosegretario M5S con mimetica e mitra : Viene facile immaginarselo mentre verga quel post su Facebook in cui ricorda che «ho sempre usato i miei social per stimolare il dialogo sui temi più caldi , …, utilizzando della satira». E «...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Sanremo/ Gaffe a La Vita in Diretta : "La mia amica e il degno fidanzato.." : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al Festival di Sanremo 2019. Ed è Gaffe a La Vita in Diretta per l'inviata: "La mia amica e il degno fidanzato.."