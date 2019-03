F1 | Lewis Hamilton ha sofferto nel corso del GP di Australia per colpa di un problema al

oasport

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il Gran Premio didi Formula Uno, prima prova del Mondiale 2019, non è andato propriamente nel modo chesi aspettava. Il campione del mondo, infatti, ha accusato quasi mezzo minuto di ritardo dal suo compagno Valtteri Bottas, non risultando mai in grado di tenere il passo del finlandese. Un crollo di prestazioni che ha lasciato a bocca aperta l’inglese ma che, forse, ha trovato una spiegazione.Al termine della gara, infatti, come ha svelato il sito it.Motorsport.com i tecnici hanno scoperto che il fondo piatto della W10 numero 44 era danneggiato, proprio in concomitanza con la gomma posteriore destra., neldel quarto giro della gara di Melbourne, avrebbe perso l’ultima appendice aerodinamica, un componente piccolo, ma di capitale importanza per le prestazioni del diffusore e per convogliare i flussi d’aria. Per questo motivo ...

