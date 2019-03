Champions | Uefa ed Eca pronte per la rivoluzione

Champions League - UEFA e ECA preparano la rivoluzione : Da mesi ormai la UEFA e i più grandi club europei stanno discutendo di una possibile rivoluzione del format della Champions League a partire dal 20201 e domani, 19 marzo, potrebbe essere il giorno ...

Champions - Juve-Atletico : la Uefa indaga sull'esultanza di Ronaldo : L'esultanza di Cristiano Ronaldo contro l'Atletico Madrid ha provocato uno strascico. Infatti la commissione disciplinare dell'Uefa ha aperto una indagine sul gesto 'alla Simeone' di Cristiano Ronaldo ...

Juventus - Ronaldo rischia grosso in vista dei quarti di Champions con l’Ajax : la Uefa apre un’inchiesta su CR7 : La Uefa ha deciso di aprire un’inchiesta nei confronti di Cristiano Ronaldo per il gesto compiuto durante il match tra Juventus e Atletico Madrid Cristiano Ronaldo rischia di saltare l’andata dei quarti di finale di Champions League, che la Juventus giocherà contro l’Ajax ad Amsterdam. Marco Alpozzi/Lapresse La Uefa infatti ha deciso di aprire un’inchiesta nei confronti del portoghese, il motivo è il gesto compiuto ...

Dove seguire la diretta streaming del sorteggio Champions League il 15 marzo : link sito Uefa : Non ci sono scuse per non guardare la diretta streaming del sorteggio di Champions League oggi 15 marzo. Anche sul sito della Uefa e senza dunque avere un abbonamento satellitare con Sky o Mediaset, i patiti di calcio e non solo i tifosi della Juventus (l'unica squadra italiana rimasta nel torneo) potranno scoprire quali saranno le prossime sfide in programma dal 9 aprile, in preparazione per quella che sarà la la finale di questa edizione ...

Champions League - la top 11 UEFA dopo gli ottavi di finale : Notti da ricordare, quelle vissute dalle squadre protagoniste dell'ultima due giorni degli ottavi di finale di Champions League. La rimonta della Juve, la vittoria del Liverpool all'Allianz Arena, le ...

Squadra della settimana - la Top 11 Champions della Uefa : presenti tre juventini : La Uefa ha pubblicato la Top 11 della settimana di Champions League, i migliori 11 che si sono distinti in questa due giorni. Quattro partite e quattro squadre qualificate, che si sono andate ad aggiungere alle altre quattro della scorsa settimana. Nella formazione ideale (3-4-3 il modulo), spiccano chiaramente i calciatori protagonisti di quelle compagini che hanno staccato il pass per i quarti di finale: presenti tre juventini tra cui il ...

Biglietti finale Champions - la UEFA apre le prenotazioni : prezzi e modalità : Biglietti finale Champions, aperte le prenotazioni UEFA – Si sono conclusi ieri sera gli ottavi di finale di Champions, tanta strada c’è ancora da fare per le migliori 8 impegnate nella fase ad eliminazione ma già ci si proietta alla finalissima del primo giugno, quella del Wanda Metropolitano. Domani ci saranno i sorteggi dei quarti […] L'articolo Biglietti finale Champions, la UEFA apre le prenotazioni: prezzi e modalità ...

Finale Champions League - in vendita i biglietti per Madrid : il comunicato dell'Uefa : Le due squadre che raggiungeranno la Finale riceveranno 17.000 tagliandi ciascuno, mentre 4.000 biglietti saranno a disposizione dei tifosi di tutto il mondo attraverso UEFA.com. I rimanenti ...

Finale Champions League - in vendita i biglietti per Madrid : il comunicato dell’Uefa : Finale Champions League, l’Uefa ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi per la gara del Wanda Metropolitano L’Uefa ha fatto sapere le date di inizio della vendita dei tagliandi per la Finale di Champions League di Madrid. Di seguito il comunicato: “I biglietti della Finale di UEFA Champions League del 2019 verranno venduti esclusivamente su UEFA.com dalle 14.00CET del 14 marzo alle 14.00CET del 21 ...

Bayern - Liverpool : in TV e Streaming la partita di UEFA Champions League : Niko Kovac e Jürgen Klopp puntano alla qualificazione ai quarti. Le due storiche squadre si sfidando all'Allianz Arena dopo il pareggio dell'andata all'Anfield.

Champions League - sorteggio quarti di finale : diretta streaming sul sito UEFA il 15 marzo : Nella giornata di venerdì 15 marzo 2019 si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale della Champions League. L’appuntamento con la cerimonia a Nyon è fissato per le ore 12.00. Oltre a definire gli accoppiamenti del prossimo turno, si conosceranno anche gli incroci delle semifinali, situazione che permetterà ai club di conoscere le potenziali avversarie prima della finale di Madrid. A trasmettere l’evento in diretta tv sarà Sky, ma ci sarà ...

La Uefa spiega le decisioni del Var in Champions. Perché in Italia no? : Sul sito ufficiale Come già accaduto in occasione delle partite d’andata degli ottavi di Champions, la Uefa commenta in via ufficiale le decisioni prese dal Var per le partite della settimana. In questo caso, quelle del martedì e mercoledì: Real-Ajax, Porto-Roma e Psg-Manchester United. Pratica che in Italia è fantascienza. Da noi, Nicchi è considerato alla stregua di un presidente della Repubblica e rilascia dichiarazioni a monosillabi. ...

Uefa - le decisioni del Var in Champions : su Schick “nessun errore evidente” : Dopo le partite di Uefa Champions League di questa settimana, la Uefa fornisce ulteriori informazioni ed elementi tenuti in considerazione dal VAR e dagli arbitri per prendere varie decisioni. L’Uefa parte da Real Madrid-Ajax, parlando dell’episodio che ha portato al gol dello 0-3, in cui il VAR ha controllato se il pallone fosse uscito o […] L'articolo Uefa, le decisioni del Var in Champions: su Schick “nessun errore ...

Porto - Roma : in TV e Streaming la partita di UEFA Champions League : La Roma tenta il colpaccio all'Estadio do Dragao di Porto. Di Francesco punta ai quarti di finale in Coppa dei Campioni dopo la cocente sconfitta con la Lazio