Scossa di terremoto nel bolognese: epicentro a Dozza

(Di sabato 16 marzo 2019) Unadidi magnitudo 3 è stata registrata nel, connelle vicinanze del comune di. Non si registrano, per il momento, danni a persone o cose. Il sisma, registrato a una profondità di 34 km, è stato avvertito in vari comuni del: nelle vicinanze dell'si trovano grossi comuni come Imola e Faenza.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...