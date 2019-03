TEDxBergamo | è lora dello stupore

gqitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019) Aprite gli occhi, rizzate le orecchie, cominciate a immaginare.sta arrivando. Quando e dove? Sabato 16 marzo, nella splendida cornice del Teatro Sociale di Bergamo Alta (via Colleoni, 6). Quest’anno il titolo è Let’s wonder ossia “lasciatevi stupire”. Per chi non ne ha mai sentito parlare (sicuri?), TED (acronimo di Technology, Entertainment, Design) è la conferenza multidisciplinare annuale che da oltre 35 anni invita i maggiori protagonisti del “pensare” e del “fare” a presentare le loro idee in interventi della durata massima di 18 minuti. Tra gli speaker ospitati nel passato: Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Papa Francesco e Isabel Allende. Dal 2015 si tiene a Vancouver, Canada, ma da cinque edizioni anche a Bergamo.Qui, ancora una volta, il pubblico sarà coinvolto in un’appassionante esperienza di ...