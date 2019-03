Palermo | sparatoria allo Zen Uccisi padre e figlio con 16 colpi di pistola

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il duplice omicidio che ieri sera è costato la vita ad Antonino Lupo e alGiacomo di 19 anni ha dato inizio ad una serrata notte di indagini e interrogatori. La scena del delitto in via Rocky Marciano, nel quartiere Zen, è stata transennata dagli agenti della Scientifica. E' stata presa in esame un'area di 70 metri. Nel marciapiede sono ancora ben visibili le tracce di sangue dei due uominidi. E proprio la scena del delitto è stata ricostruita dagli inquirenti per fare luce su una modalità da regolamento dei conti. Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero visto in faccia il loro assassino. Il killer, invece, avrebbe inseguito le due vittime tra i padiglioni dello Zen e all'altezza di via Marciano avrebbe sparato con unacalibro 9 tra i sedici e venti, di cui setteda distanza ravvicinata hanno raggiunto Antonino Lupo, almeno tre ...

