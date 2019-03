Esplorazione spaziale | NASA | la prima impronta su Marte potrebbe essere di una donna

Verso la Luna e oltre : il futuro dell'Esplorazione spaziale in un video della Nasa : Ecco i piani per il prossimo futuro dei voli umani nello Spazio Verso il nostro satellite naturale e Marte

Verso la Luna e oltre : il futuro dell’Esplorazione spaziale in un video della Nasa : Dalla Terra alla Luna, dalla Luna a Marte, da Marte a… chissà. I piani della Nasa per il prossimo futuro ci portano lontano, e la promessa è di farlo in modo sostenibile e con un’attenzione particolare all’analisi scientifica di tutto ciò che incontreremo sul percorso. L’Agenzia spaziale americana ha catturato l’interesse di molte company statunitensi, ed è anche grazie a queste che possiamo pensare di tonare a ...

Marte - addio ad Opportunity : la storia e i successi del rover che ha segnato l’Esplorazione spaziale del nostro tempo : Una delle più grandi storie dell’esplorazione del nostro tempo è ufficialmente finita. La NASA ha dichiarato “morto” su Marte il rover Opportunity, oltre 8 mesi dopo che il robot ad energia solare era piombato nel silenzio durante una violenta tempesta di sabbia sul Pianeta Rosso e un giorno dopo che le ultime chiamate per “risvegliarlo” non hanno ricevuto risposta. “Il nostro amato Opportunity è rimasto in silenzio. Con un senso di profondo ...

Pioneer : il gioco di Esplorazione spaziale di Ubisoft mostrato in Watch Dogs 2 sarebbe stato trasformato in uno sparatutto multiplayer cooperativo : Pioneer, quello che doveva essere un titolo di esplorazione spaziale sviluppato da Ubisoft, sarebbe stato trasformato in uno sparatutto multiplayer co-op, secondo quanto riferito.Kotaku afferma che Pioneer sarebbe ancora in fase di sviluppo, ma la visione originale di un gioco di esplorazione spaziale non violento sarebbe stata scartata. Il gioco ora dovrebbe essere uno sparatutto multiplayer co-op sviluppato con il motore Anvil di Rainbow Six. ...

Corsa alla Luna : bando ESA per innovazioni utili all’Esplorazione spaziale : Il Vecchio Continente si prepara alla Corsa per la Luna: l’Agenzia spaziale Europea ha pubblicato il bando Metalysis-ESA Grand Challenge, che prevede un premio di 500mila euro per le innovazioni utili all’esplorazione spaziale. L’obiettivo è incoraggiare le aziende europee a sviluppare tecnologie per costruire basi Lunari a partire dai materiali presenti sul satellite, cruciali per contenere i costi delle future missioni umane ...