Rienzi | aprire inchiesta anche per vigili | bene quella su sosta selvaggia

romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Roma – Finalmente la Procura di Roma ha accolto i numerosi esposti del Codacons sul fenomeno dellanella capitale e ha avviato una maxi-indagine per il reato di interruzione di pubblico servizio.“Negli ultimi due anni abbiamo presentato molteplici esposti alla Procura inviando immagini e documentazione circa i parcheggi selvaggi nella capitale, chiedendo alla magistratura di intervenire- spiega il presidente Carlo- Finalmente qualcosa si muove, ma non basta certo limitare l’indagine agli automobilisti: chiediamo oggi alla Procura di estendere l’nei confronti della Polizia municipale, verificando perche’ iurbani non elevano le sanzioni nei confronti delle auto parcheggiate in doppia fila, contribuendo cosi’ ad alimentare il fenomeno della”.L’associazione a partire dai ...