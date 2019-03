In Algeria non si è risolto niente

L'ultima mossa di Bouteflika in Algeria non convince la piazza : 'Una vittoria parziale' - di U. De Giovannangeli - : In ogni modo complimenti a questo popolo per essere riuscito a imporsi con la sua maturità politica e complimenti agli uomini al potere per aver scelto di prendere tempo anziché sparare". "Sono ...

Algeria - Bouteflika si arrende e non si ricandida. Resta da capire se sarà vera svolta : Lunedì sera il presidente uscente dell’Algeria, Abdelaziz Bouteflika, appena rientrato dall’ospedale svizzero in cui si trovava per cure, ha annunciato di accogliere le richieste della piazza e di non ricandidarsi per un quinto mandato consecutivo. Le elezioni sono state rinviate a data da destinarsi e la transizione sarà gestita da una Conferenza Nazionale Inclusiva, che dovrà prima stendere una nuova Costituzione, poi sottoporla a ...

Bouteflika rinuncia. L'Algeria non sarà governata da un "ritratto" : Ieri a Tunisi, oggi ad Algeri a manifestare e a manifestarsi è un mondo non più sommerso o silente, che s'impadronisce della scena per rivendicare un'altra globalizzazione: la "globalizzazione dei ...

Bouteflika rinuncia. L’Algeria non sarà governata da un “ritratto” : La piazza ha vinto. Ma è una vittoria parziale. L'Algeria non sarà governata da un "ritratto". Il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika annuncia la "decisione di non presentarsi per un quinto mandato" alla guida dell'Algeria e di rinviare le elezioni presidenziali del 18 aprile. Lo rende noto l'agenzia ufficiale algerina Aps. "Non ci sarà un quinto mandato e non è mai stato in questione per me": è quanto si ...

Algeria - Bouteflika : 'Non mi ricandido per il 5° mandato'. E rinvia le presidenziali : ... nella rosa di nomi proposti ci sarebbe anche quello dell'83enne Djamila Bouhired , attivista e uno dei personaggi simbolo dell'indipendenza algerina, che non ha perso la passione per la politica e ...

Algeria - Bouteflika si ritira : “Non mi candido per il quinto mandato”. E rinvia le presidenziali : È tornato dopo due settimane trascorse a curarsi in un ospedale svizzero. E in un messaggio alla nazione ha il presidente algerino, Abdelaziz Bouteflika, ha annunciato la propria rinuncia a ricandidarsi per un quinto mandato e il rinvio delle elezioni presidenziali, che erano state fissate per il 18 aprile. “Non ci sarà un quinto mandato e non è mai stato in questione per me”, ha detto il presidente 82enne, smentendo quanto ...

L'Algeria non sarà mai una nuova Libia : Ormai le strade di Algeri sono un fiume in piena. Da giorni migliaia di persone non fanno altro che invadere la capitale algerina per protestare contro la decisione del presidente, Abdelaziz Bouteflika, di ricandidarsi per la quinta volta consecutiva alle elezioni presidenziali.Non è stata da meno la comunità algerina presente (e ben radicata) in Francia, che ha sfilato per Parigi, rendendo il clima ancora più incandescente. ...

Non solo Algeria. In Tunisia lo stato d'emergenza soffoca la 'rivoluzione dei gelsomini' - di U. De Giovannangeli - : Sono i migranti tunisini a imbarcarsi dai porti di Sfax e Kerkenna, raramente gli stranieri...I protagonisti della rotta restano i giovani tunisini che, stretti nella morsa di una economia impoverita ...

Non solo Algeria. In Tunisia lo stato d'emergenza soffoca la "rivoluzione dei gelsomini" : Tunisia, un modello a rischio. Una speranza sotto assedio. Il presidente della Tunisia, Beji Caid Essebsi, ha prorogato di un mese lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, fino al 5 aprile prossimo. Lo ha reso noto la presidenza in un comunicato. La decisione è stata presa dal capo dello stato dopo essersi consultato con il premier, Youssef Chahed, e il presidente del Parlamento, Mohamed Ennaceur, su questioni relative alla ...

Elezioni Algeria - le proteste non fermano Bouteflika : l’anziano presidente verso la ricandidatura. Tra crisi e mancate riforme : In Algeria, oggi, è la domenica decisiva. Alle 21 scadrà il termine per presentare le candidature per le prossime Elezioni presidenziali. Dopo le proteste che da ormai 10 giorni continuano in tutto il paese – oggi sono tornati in piazza gli studenti – si capirà se l’attuale presidente, Abdelaziz Bouteflika, sarà disposto a fare un passo indietro e a rinunciare al quinto mandato. Al momento il presidente, in sella da quasi 20 ...

Perché l'Algeria non riesce a rimpiazzare Bouteflika : 15 febbraio 2019 09:43 Tra i capi di stato del mondo c'è di tutto: ci sono dei pazzi e dei cattivi, degli aguzzini e degli incapaci, ma l'Algeria è l'unico paese a permettersi il lusso di una quinta candidatura di un presidente che sei anni fa è ...

Perché l’Algeria non riesce a rimpiazzare Bouteflika : Questo presidente rimane l’unica relazione tra il popolo e l’esercito, che sconfisse il colonialismo ma che governa nell’ombra da più di trent’anni. Leggi