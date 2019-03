' Un giorno in pretura' | ma non è uno sketch | Guzzanti in aula truffato dall' amico manager

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Unin: non si tratta del sequel della celebre commedia anni '50, e neanche di uno. Corrado, popolarissimo attore, maestro della comicità, celebre per le sue imitazioni e parodie di personaggi celebri, come per le maschere di sua invenzione, è comparso ieri in un'del Tribunale di Roma ma non per recitare a soggetto.In veste di parte offesa, è stato sentito per oltre tre ore per una presunta truffa subita dal suo exe socio nonché, o almeno da lui ritenuto tale, Valerio Terenzio Trigona. L'impresario citato in giudizio deve rispondere di truffa in concorso con il suo braccio destro, Cesare Vecchio, presunto complice di un raggiro di almeno 400 mila euro, ma la cifra complessiva potrebbe essere ben maggiore. I due avrebbero svuotato tutti i conti in banca del popolare attore....

Ma_Do_Sd : @Jerry_3_ @scleriroma @mattino5 O direttamente Un giorno in pretura - ziozetti : @gro_zio @ibradiagne31 Che poi io non ho alcuna preparazione sociologica/psicologica/legale per scrivere quello che… - stephsmarie : Mia madre comunque non è ancora tornata. Già mi vedo ad un giorno in pretura. -