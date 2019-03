Empoli | Iachini ' convinto della salvezza'

Calcio - Empoli esonera Iachini : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Beppe Iachini non è più l'allenatore dell'Empoli: l'esonero e' stato ufficializzato dal club toscano, con una nota nella quale ringrazia il tecnico "per il lavoro svolto", e gli ...

Serie A - l’Empoli esonera Beppe Iachini : torna Aurelio Andreazzoli : L’Empoli ha esonerato Beppe Iachini. L’ormai ex allenatore ha pagato a caro prezzo il rendimento deludente degli ultimi tre mesi durante i quali ha raccolto una sola vittoria, i toscani ora sono a quota 22 punti e hanno un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. La società ha deciso di sollevare il tecnico 54enne dall’incarico e di richiamare Aurelio Andreazzoli che era stato esonerato dopo le prime undici giornate di ...

Empoli - fulmine a cielo sereno : via Iachini - già scelto il sostituto : Arriva inaspettata una notizia dell’ultim’ora: l’Empoli ha sollevato dall’incarico il tecnico Beppe Iachini. Ritorna in pachina Aurelio Andreazzoli. Scelta probabilmente legata ai risultati, quella della società toscana. L’Empoli infatti, dopo l’avvio sprint con l’ormai ex tecnico di inizio novembre, aveva vinto soltanto una volta negli ultimi tre mesi. Fatale la sconfitta di lunedì a Roma. In ...

Empoli - nuovo ribaltone : esonerato Iachini - torna Andreazzoli : Aurelio Andreazzoli torna all’Empoli, il club ha optato per l’esonero di Iachini e per il ritorno del tecnico che aveva iniziato la stagione Aurelio Andreazzoli torna sulla panchina dell’Empoli. Il club ha annunciato oggi l’esonero di Iachini dopo una serie di risultati non certo esaltanti e proverà dunque a raggiungere la salvezza puntando nuovamente su Andreazzoli. L’Empoli ha un punto di vantaggio sulla ...

Roma-Empoli - Iachini : “Meritavamo qualcosa in più per la prova vista” : ROMA EMPOLI 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Beppe Iachini, tecnico dell’Empoli, ha parlato della sconfitta contro la Roma: “Non è facile giocare all’Olimpico contro una squadra di qualità. A volte ci siamo mossi bene mentre in altre occasioni abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Ma abbiamo concesso poco e abbiamo […] L'articolo Roma-Empoli, Iachini: “Meritavamo qualcosa in più ...

Roma-Empoli - Iachini : “la squadra avrebbe meritato il pareggio” : Sconfitta per l’Empoli nella gara di campionato contro la Roma, pesante stop per la corsa salvezza per gli uomini di Iachini, ecco le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “non è facile giocare all’Olimpico, si sono chiusi molto bene, spesso abbiamo creato diverse occasioni, non abbiamo concesso nulla, più di questo non posso chiedere ai ragazzi, solo dovevamo essere più incisivi nell’ultima giocata. ...

Serie A Empoli - Iachini : «Ranieri? Per me è un maestro» : Empoli - "Per Di Francesco mi dispiace molto. Nel calcio sono gli allenatori a pagare. Ritrovo Ranieri , per me è stato un maestro. E' un grande tecnico e un grande uomo" . Il tecnico dell' Empoli , ...

Roma Empoli formazioni probabili - le scelte di Ranieri e Iachini : Roma Empoli formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 27^ giornata del campionato tra oggi e lunedì 11 marzo. Lunedì alle 20.30 scenderanno in campo Roma ed Empoli: la gara sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra), anche in 4K […] L'articolo Roma Empoli formazioni probabili, le scelte di Ranieri e Iachini è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Serie A Empoli - Iachini : «Partita che può valere come una vittoria» : Empoli-PARMA 3-3: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A getReactions, '54045912', 'http://www.corrieredellosport.it/news/stadio/Empoli/2019/03/02-54045912/Serie_a_Empoli_Iachini_partita_...

Empoli - Iachini : 'Partite come questa valgono una vittoria - ma quanti errori su palle inattive!' : Il tecnico dell' Empoli Giuseppe Iachini analizza a Sky Sport il pareggio con il Parma: 'Giochiamo, costruiamo, ma mettiamo dentro disattenzioni che si pagano. La squadra ha fatto una buona partita dal punto di vista dell'attenzione, peccato perché abbiamo ...

Serie A Empoli - Iachini : «Parma squadra pericolosa che sa vincere in trasferta» : SEGUI LIVE Empoli-PARMA Tutto sull'Empoli Classifica Serie A La cronaca getReactions, '53997598', 'http://www.corrieredellosport.it/news/stadio/Empoli/2019/03/01-53997598/Serie_a_Empoli_Iachini_parma_...

Milan-Empoli - Iachini : “L’uno-due rossonero è stata una mazzata per noi” : MILAN EMPOLI 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Beppe Iachini, tecnico dell’Empoli, ha parlato della sconfitta contro il Milan: “La squadra ha fatto un buon primo tempo, a volte abbiamo affrettato e abbiamo rischiato pochissimo. Abbiamo avuto noi l’occasione per passare in vantaggio ed un minuto dopo abbiamo fatto […] L'articolo Milan-Empoli, Iachini: “L’uno-due rossonero ...

DIRETTA MILAN Empoli / Streaming video e tv : Iachini cerca il colpo contro Gattuso : MILAN-EMPOLI. DIRETTA Streaming video e tv, quote e risultato live del match della venticinquesima giornata del campionato di Serie A

Serie A Empoli - Iachini : «Sassuolo? Dobbiamo essere uniti e compatti» : Empoli - "C'è il rammarico di non aver raccolto quanto seminato, ma la squadra ha creato. Con più cinismo avremmo messo le partite su altri binari, poi abbiamo pagato cari alcuni errori. Vogliamo fare ...