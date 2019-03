Studio dell’Università di Firenze apre una pagina nuova | la vegetazione a servizio

Studio dell’Università di Siena sul cuore degli ultramaratoneti - per valutare gli effetti di sforzi intensi : Quali sono gli effetti sul cuore di sforzi intensi e prolungati come quello di una ultramaratona? A questa domanda contribuirà a rispondere lo Studio dell’Università di Siena sugli atleti che parteciperanno alla Ultramarathon di 50 chilometri, da San Gimignano a Siena , il 24 febbraio. Il gruppo di ricerca di Cardiologia dello Sport dell’Ateneo, coordinato dal professor Flavio D’Ascenzi, sottoporrà i podisti che vorranno contribuire al ...

Padova - 19enne ricoverata per meningite : allarme contagio nelle aule Studio dell’Università : Una studentessa 19enne originaria di Lugnasco ma iscritta all'Università di Padova è stata ricoverata per meningite da meningococco. Non è in pericolo di vita ed è in fase di miglioramento. Già alcuni amici sono stati sottoposti a profilassi. Attenzione a chi dal 2 al 5 gennaio scorso ha frequentato alcune aule studio dell'ateneo.Continua a leggere