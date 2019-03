Ronaldo sapeva già che Zidane non sarebbe venuto alla Juve

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019) Da lunedì è arrivata la clamorosa ufficialità del ritorno disulla panchina del Real Madrid. Viste le modalità con le quali la separazione estiva si era consumata sembrava non pronosticabile che il francese potesse tornare sui suoi passi così in fretta. Dalle parti del Bernabeu erano infatti filtrate indiscrezioni che raccontavano comein prima persona avesse espresso la volontà di abbandonare i madrileni, giudicando terminato il suo ciclo vincente con la casa blanca. Con l'annuncio del ritorno del franceseguida dei campioni d'Europa in carica vengono ufficialmente cestinate tutte le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni che lo volevano già seduto già seduto sulla panchina dellantus del prossimo anno.L'indiscrezione di Mendes Secondo le ultime indiscrezioni Cristianostesso avrebbe seguito in modo molto partecipe l'evolversi dei rumors che ...

