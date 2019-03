Ragazza bresciana uccisa a Manchester | fermati due giovani

A Manchester per lavorare - Ragazza bresciana uccisa in casa : fermate due persone : La 26enne avrebbe dovuto iniziare a lavorare entro pochi giorni in un istituto di Manchester come infermiera. fermate due...

Ragazza bresciana di 26 anni uccisa a Manchester : fermati due giovani : E' stata trovata morta sabato sera nella sua casa di Manchester. Lala Kamara, 26 anni, nata in Senegal ma da una vita residente nel Bresciano, si era trasferita in Inghilterra per cominciare una...