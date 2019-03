L' Iran condanna l' avvocatessa dei diritti a 38 anni di carcere e 148 frustate

L'avvocatessa Iraniana Nasrin Sotudeh è stata condannata a 38 anni di carcere e 148 frustate : Nasrin Sotudeh è stata condannata a 38 anni di carcere e 148 frustate. L'avvocatessa iraniana, celebre attivista per i diritti delle donne, è stata giudicata colpevole in due processi legati alla sua attività. La notizia è stata diffusa dal marito della donna, Reza Khandan, in un post sul suo profilo Facebook. L'uomo era stato condannato a gennaio a 5 anni per aver cospirato contro la sicurezza nazionale e a un anno ...

L’avvocatessa e attivista per i diritti umani Iraniana Nasrin Sotoudeh è stata condannata a 7 anni di carcere : Nasrin Sotoudeh, avvocatessa e attivista per i diritti umani iraniana, è stata condannata a sette anni di carcere da un tribunale dell’Iran, scrive l’agenzia di stampa iraniana ISNA. «Nasrin Sotoudeh è stata condannata a cinque anni per cospirazione contro lo stato e

Iran condanna la decisione di Londra che riconosce gli Hezbollah come gruppo terroristico - : L'Iran ha condannato la decisione del Regno Unito di riconoscere il movimento libanese Hezbollah come un'organizzazione terroristica e lo ritiene un "errore" e "un passo sbagliato" di Londra, ha ...

L’ex ministro israeliano Gonen Segev è stato condannato per spionaggio a favore dell’Iran : L’ex ministro dell’Energia israeliano Gonen Segev è stato condannato a 11 anni di carcere per spionaggio a favore dell’Iran, dopo aver confessato e patteggiato. Segev ha ammesso che nel 2012 ebbe contatti con alcuni funzionari dell’ambasciata iraniana e che è stato

L’Iran condanna a morte minorenni al momento del reato. Una prassi bandita ovunque : Mohammad Kalhori è stato arrestato nella provincia del Luristan nel dicembre 2014, quando aveva 15 anni, per aver accoltellato a morte un insegnante. Inizialmente è stato condannato a tre anni, in quanto il giudice ha riconosciuto che non aveva lo sviluppo mentale e la maturità per rendersi conto della gravità del reato commesso. Poi, in appello, è scattata la condanna a morte. Barzan Nasrollahzadeh aveva 17 anni al momento dell’arresto, ...

Roma - attirava aspIranti modelle e hostess con annunci sul web e poi le stuprava : fotografo condannato a 13 anni : Per anni si è finto un talent scout con agganci nel mondo della moda e, con questa scusa, ha convinto diverse aspiranti modelle a fare provini fotografici in hotel di lusso della Capitale. Una volta lì però, le narcotizzava e poi le stuprava. L’uomo, Claudio Franciosi, 66 anni, è stato condannato per la terza dal tribunale di Roma a 13 anni e 10 mesi di carcere: da scontare ha infatti già 13 anni di carcere incassati in primo grado nel ...