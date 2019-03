C' è tempo di Veltroni racconta il dolore della perdita e la speranza nel

C’è tempo - l’Italia buonista formato cartolina di Walter Veltroni (recensione) : A volerlo liquidare con una battuta, di C’è tempo, il primo film di finzione di Walter Vetroni, si potrebbe dire che il popolo della sinistra, tramontato il sol dell’avvenire, ormai si accontenta di guardare l’arcobaleno. Questo perché il protagonista del film, Stefano (Stefano Fresi), quarantenne e sognatore, per mestiere fa l’osservatore di arcobaleni – che a dirla in maniera un po’ meno naïf significa che è un ricercatore precario del Cnr. ...

C'è tempo - intervista a Walter Veltroni : "Mai smettere di essere bambini' : La politica è impegno civile e la si può fare in tanti modi: le persone che sono andate a votare ieri o la gente che ha manifestato in piazza a Milano sabato, hanno fatto la storia politica di questo ...

'C'è tempo' - il film controcorrente di Walter Veltroni : 'Oggi il dialogo non è di moda' : Arriva nelle sale cinematografiche il 7 marzo 'C'è tempo' il film di Walter Veltroni. Primo lungometraggio di fantasia, questo road movie pone al centro della sua attenzione il...

C’è tempo - cinquanta scombiccherate citazioni di Walter Veltroni : Citarsi addosso. C’è tempo, prima regia “fiction” di Walter Veltroni (dopo una densa e discutibile carriera di documentarista) è prima di tutto un magma scombiccherato e variopinto di citazioni cinefile. Non si capisce bene perché. Una gara a chi la sa più lunga. Un desiderio inconscio di far parte di un mondo professionale mai pienamente vissuto. Chissà. A saperlo. Come dire, c’è tempo. Intanto però qualcosa c’è poco ed è il film. Un buddy ...

C’è tempo : trama e cast completo del film di Walter Veltroni : C’è tempo: trama e cast completo del film di Walter Veltroni Walter Weltroni, il politico romano sindaco della capitale d’Italia dal 2001 al 2008, ritorna dietro la macchina da presa in un lungometraggio. Stavolta, però, egli abbandona la formula del documentario (Quando c’era Berlinguer, 2004; I bambini sanno, 2015; Indizi di felicità, 2017) per dirigere un vero e proprio film commedia: C’è tempo. La pellicola è ...

"C'è tempo" - la favola di Walter Veltroni : Se è vero, e non ci son dubbi, che viviamo in tempi bui, è altrettanto vero che la speranza in un cambiamento c'è sempre, anche laddove sembra nascondersi, basta solo crederci e farla venire fuori. L'incompiuto, il non detto, il non voluto o non realizzato possono essere visti e gestiti in altri modi e portare a qualcos'altro che non è per forza sempre positivo, ma sicuramente sarà diverso da una ...

Il mese di marzo e' entrato nel vivo e sono molte le pellicole in uscita questa settimana nelle sale cinematografiche italiane. La scelta e', come al solito, molto varia: documentari, film d'autore, produzioni straniere, supereroi e animazione.

"Oggi i buoni sentimenti sono rivoluzionari" : Walter Veltroni e Stefano Fresi su C'è tempo : Non perdo, né perderò mai, la mia passione civile, in una democrazia la politica la si fa in molti modi diversi, non c'è bisogno di ricoprire dei ruoli". C'è tempo è il racconto del rapporto fra l'...

Cinema : c'e' tempo - veltroni i buoni sentimenti sono rivoluzionari : ROMA - Arrivera' il 7 marzo al Cinema, c'e' tempo, il primo film di finzione diretto da Walter veltroni prodotto da Palomar e Vision...

«C'è tempo» di Walter Veltroni : una favola contro l'odio : l'arcobaleno che si aspetta durante C'è tempo , il settimo film, ma il primo di fiction, di Walter Veltroni, cinefilo che crede nei sentimenti e nel potere del cinema di trasmetterli. Il genere è ...

