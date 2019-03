Torta di mele morbida alla vaniglia

Torta di mele casareccia (si scioglie in bocca) : Il segreto è un tocco di cannella e pochi grassi! Vi accorgerete che sono più mele che pasta, e un retrogusto speziato molto particolare! La ricetta della Torta di mele casareccia Ingredienti 1 kg di mele 2 uova biologiche 1 rosso d’uovo biologico 2 h di zucchero 150 g di farina 1/2 bicchiere di latte 1 bustina di vanillina buccia di limone non trattato grattata 1 cucchiaino di lievito per dolci 1 cucchiaino di ...

Ricetta Torta mele cannella senza lattosio : l'aroma delle spezie in un dessert alla frutta : La torta di mele e cannella è un dolce fragrante e squisito, ideale per una colazione perfetta. Il profumo che si sprigiona da una cottura delicata del dessert richiama alla mente i sapori genuini, semplici e gustosi di un tempo. La torta mele e cannella è un must della tradizione pasticceria italiana, assolutamente da provare. L'assenza di latte soddisfa le esigenze e i gusti di chi è intollerante al lattosio. Gli ingredienti semplici di questa ...

Torta alle mele - un'ottima variante anche per gli intolleranti al latte : La Torta alle mele per intolleranti al latte è un'ottima variante per chi non può mangiare ne' il latte ne' i suoi derivati, ma non vuole comunque privarsi di gustare questo prelibato dolce con le mele. La realizzazione è molto semplice, infatti si tratta essenzialmente di sostituire il latte e il burro con ingredienti di origine vegetale: al posto del latte vaccino andiamo ad utilizzare il latte di mandorla, oppure latte di soia o di riso, in ...